Szafnauer propone a Ocon como "Ministro de Defensa de Francia"

Acabada la temporada, es momento de pasar evaluación, y Esteban Ocon destacó este curso como su mejor año en Fórmula 1, recordando que ha superado en puntos a su compañero Fernando Alonso y, junto al español, ha ayudado a su equipo a conseguir el objetivo de ser cuartos en constructores.

Alpine finalmente ganó el mano a mano a McLaren por esa posición, como los 'mejores del resto' tras las tres primeras escuderías, y Ocon terminó octavo en el mundial de pilotos. Y cuando se le preguntó a su jefe, Otmar Szafnauer, si también creía haber visto un gran paso adelante del galo, contestó: "Mira, ha tenido algunas carreras fabulosas. Y hubo otros momentos en los que, ya sabes, en los que pensamos, 'oh no, no está rindiendo', y luego lo sacó. Así que muy, muy bien por él".

El director de Alpine pasó a mencionar rápidamente el GP de Japón de primeros de octubre, donde Max Verstappen se coronó bicampeón. Allí, en una carrera con condiciones muy complicadas, Ocon logró mantener detrás a Lewis Hamilton con una gran defensa que acabó desesperando al inglés, al que superó en meta por menos de un segundo para ser cuarto.

"Sí, Suzuka para mí fue la mejor", continuó Szafnauer. "Fue simplemente... ¡eso fue increíble! Lewis, con un Mercedes, es muy bueno en mojado, eran condiciones cambiantes, luego condiciones secas... todo el rato metido en sus retrovisores. Lewis iba en el coche más rápido, de hecho mira dónde terminaron el campeonato. Y le frenó. Brillante".

Ante ese elogio, se le preguntó por sus grandes carreras a la defensiva, como la que le permitió ganar en Hungría 2021 por delante de Sebastian Vettel, y aunque primero respondió tímidamente a la pregunta de si es uno de los mejores defensores de posición, luego se explayó: "En esta última carrera también lo hizo. Y me sentí cómodo, sabiendo que él se podría defender. Y lo hizo".

"Quiero decir, sé que el apodo de Checo Pérez es 'Ministro de Defensa'. Pero tal vez deberíamos cambiar eso a... ¿quién es el Ministro de Defensa en Francia? ¿Alguien?", preguntó, buscando franceses entre los periodistas allí presentes. Pero no había ningún francés alrededor: "Averigüemos quién es... ¡Descubre qué es y ponle ese apodo a Esteban!".

En 2023, Ocon estrenará compañero y Alpine, piloto. Un Pierre Gasly que ya ha debutado, en el test postemporada de Abu Dhabi, y al que Szafnauer ve mejor ("más experimentado y más rápido") que al piloto por el que habían apostado como sustituto de Alonso, Oscar Piastri.

