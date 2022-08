Szafnauer elogia que Alonso siga comprometido con Alpine

Cargar el reproductor de audio

El primer día de la pausa veraniega, Aston Martin anunció el fichaje de Alonso y desató una tormenta en Alpine, que no solo se quedó sin el asturiano sino que además sufrió el rechazo de Piastri, al que había elegido como su sustituto.

En el equipo francés tenían claro que Alonso renovaría, e incluso Otmar Szafnauer reveló que el piloto le había asegurado la tarde antes que no había firmado con nadie y que no se preocupara. El malestar obvio del español con su director al sentirse menospreciado fue más evidente este fin de semana, en la primera cita tras las vacaciones, en el GP de Bélgica.

Allí, Alonso dejó claro que había avisado a todos sus mecánicos y sus jefes menos Szafnauer antes del anuncio de Aston Martin, mientras que Otmar matizaba esa versión insistiendo en que todo parecía dirigido a la renovación.

Sin embargo, cualquier roce fuera de pista desaparece cuando el piloto se pone el casco, y Alonso demostró que va a seguir rindiendo a su nivel pese a que ya se sabe que en 2023 no seguirá en el equipo. Tras ser sexto en clasificación, salió tercero por las penalizaciones de Verstappen, Leclerc y Ocon, y aunque no pudo hacer nada para frenar a los Ferrari, Red Bull Racing y Mercedes, terminó quinto tras la sanción a Leclerc.

Szafnauer quiso elogiar la actitud y el rendimiento de Fernando Alonso, asegurando que está completamente comprometido: "Sí, absolutamente. Está haciendo totalmente lo mismo. Mira, antes de venir yo a hablar con los medios, acabamos de tener la reunión post carrera, y nos señaló las áreas en las que el coche rindió bien y las cosas en las que podemos mejorar y lo que deberíamos estar haciendo para la próxima carrera. Fernando está totalmente comprometido a hacer lo mejor que pueda hasta el final".

De hecho, el director de Alpine insiste en que su relación con el piloto no se ha deteriorado pese a los últimos acontecimientos: "Sí, no es diferente".

Por otra parte, Szafnauer reveló que hubo órdenes de equipo al final de la carrera, cuando Esteban Ocon parecía acercarse a Alonso amenazando su sexta posición (que luego se convertiría en quinta). Ante la pregunta de si se pidió al francés quedarse detrás, explicó: "Sí, cambiar su posición o dejarlos competir en ese momento no tenía ningún sentido. Porque no ganas más puntos y corres el riesgo de perder un montón. Así que no tenía sentido".

"Estoy totalmente a favor, como ya sabéis de estos años, de dejar que los pilotos compitan. De eso creo que se trata. Eso es lo que los aficionados quieren ver y no podemos olvidarnos de ellos. Pero cuando llegas a las últimas vueltas de la carrera y no hay nada que ganar desde la perspectiva del equipo, hay que hcer algo inteligente. Y eso es exactamente lo que hicimos".

En cualquier caso, Ocon terminó la carrera de Spa-Francorchamps a más de dos segundos de Alonso y de hecho no se pudo aprovechar cuando a Charles Leclerc le impusieron cinco segundos de sanción por exceder la velocidad límite en el pitlane.

