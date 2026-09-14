Lo que Colapinto aprendió de Gasly en Monza para brillar en Madrid

Franco Colapinto salió del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en el Madring con motivos de sobra para estar satisfecho. El argentino completó uno de sus fines de semana más sólidos desde que llegó a Alpine, alcanzó la Q3 el sábado y lo remató el domingo con una séptima posición que le permitió sumar seis importantes puntos.

El resultado fue especialmente significativo por cómo llegó. En una pista nueva para todos y que, según el propio Colapinto, no se adaptaba especialmente bien a las características del Alpine A526, el argentino consiguió maximizar prácticamente cada oportunidad que tuvo durante el fin de semana.

Y detrás de ese salto de rendimiento hubo también una lección aprendida de su propio compañero de equipo.

Una semana antes, en Monza, Pierre Gasly había protagonizado una de las grandes sorpresas de la temporada al conseguir la pole position con Alpine. Colapinto reconoció después de la carrera de Madrid que estudió detalladamente aquella clasificación del francés y trató de aplicar lo aprendido en el Madring.

"Después de Monza aprendí mucho de la clasificación de Pierre e intenté dar un paso aquí. Lo hice y volví a maximizarlo todo", explicó el argentino tras terminar séptimo.

Gasly cuenta con mucha más experiencia en Fórmula 1 y Colapinto se fijó especialmente en cómo su compañero iba construyendo su rendimiento a medida que avanzaba la clasificación.

"Creo que fue un poco de todo. Él tiene más experiencia y los pasos que iba dando en todo, tanto en pilotaje como en gestión de energía, de tanda en tanda y de la Q1 a la Q2 y la Q3, eran muy claros", detalló.

"Aprendí de eso".

Colapinto dio el paso que buscaba en clasificación

El aprendizaje quedó reflejado especialmente el sábado. Mientras Gasly no consiguió superar la Q2 y terminó 14º, Colapinto se abrió camino hasta la Q3 y consiguió el noveno puesto de la parrilla. La diferencia entre ambos fue considerable en un circuito donde completar una vuelta limpia resultó particularmente complicado durante todo el fin de semana.

Para el argentino, de hecho, sus vueltas del sábado estuvieron entre las mejores que ha completado desde que compite en Fórmula 1.

"Aquí estuve realmente fino en clasificación en una pista muy difícil. Probablemente sea la más complicada del año para clavar una vuelta y también la más satisfactoria cuando lo consigues", señaló.

"Tanto la vuelta de Q2 como la de Q3 fueron increíbles. Volví a dar un paso y era lo que estaba buscando, así que estoy contento con eso".

Colapinto había tenido incluso un momento delicado en La Monumental durante la Q2, cuando tuvo que corregir el Alpine después de perder momentáneamente el control del monoplaza. Aun así, cuando llegó el momento decisivo consiguió completar la vuelta necesaria para entrar entre los diez mejores.

"Marqué todas las casillas y estoy muy satisfecho con eso. La clasificación de ayer fue una de las mejores que he hecho, con vueltas muy, muy buenas y colocando el coche en Q3".

De la Q3 al séptimo puesto en Madrid

El domingo confirmó las buenas sensaciones. Desde la novena posición de la parrilla, Colapinto volvió a realizar una gran salida y se instaló rápidamente dentro de la zona de puntos.

El argentino gestionó sus neumáticos durante el primer stint y aprovechó la aparición del Virtual Safety Car para realizar su parada. A partir de ahí tuvo que completar un largo último relevo con el neumático duro, cuidando inicialmente las gomas para poder atacar en la parte final.

"Fue otra salida muy buena, me estoy acostumbrando a ellas", bromeó Colapinto.

"Después fue una carrera positiva. Gestioné muy bien los neumáticos durante el primer stint e intenté conservarlos todo lo que pude".

En la parte final encontró a Gabriel Bortoleto, al que terminó adelantando, aunque consideró que el tiempo perdido detrás del Audi pudo costarle incluso una posición frente a Liam Lawson.

A pesar de ello, Colapinto cruzó la meta séptimo, justo por detrás de Lawson y por delante de Oscar Piastri, después de contener al McLaren en las últimas vueltas. Gasly, en cambio, terminó 12º después de alargar muchísimo su primer stint esperando una neutralización que nunca llegó y se marchó de Madrid sin puntos.

"Fue un fin de semana muy fuerte. Maximizamos todo lo que tenía el coche ayer y hoy", resumió Colapinto.

"Estoy muy contento y muy orgulloso del equipo. Creo que maximizamos el coche que teníamos. Este no es el tipo de circuito que mejor se adapta a nuestro coche y, aun así, hicimos un trabajo increíble para sumar muchos puntos y acabar delante de nuestros rivales".

Los seis puntos de Madrid elevan a Colapinto hasta los 27 puntos y la 12ª posición del Mundial de Pilotos, mientras que Gasly permanece décimo con 41. Alpine, por su parte, ocupa la sexta posición del campeonato de constructores con 68 puntos.

Después de que Gasly fuese la referencia de Alpine con su sorprendente pole de Monza, Colapinto tomó nota. Una semana después, fue él quien convirtió esas lecciones en uno de sus fines de semana más completos de la temporada.