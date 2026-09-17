Bezzecchi: "¿Se puede ganar a Márquez y Martín? Gran diferencia, pero tampoco es una locura..."

Marco Bezzecchi busca la redención este fin de semana en el Gran Premio de Austria de MotoGP. No es la primera vez este año, habida cuenta de todos los errores que ha cometido hasta perder la enorme ventaja de la que disfrutaba al frente de la general en el GP de Italia, pero uno de sus fallos más dolorosos fue el que cometió el pasado fin de semana, en el GP de San Marino. . No es la primera vez este año, habida cuenta de todos los errores que ha cometido hasta perder la enorme ventaja de la que disfrutaba al frente de la general en el GP de Italia, pero

salió de Misano con un segundo puesto el sábado, tras el #93, y con un cero el domingo, al no llegar ni siquiera a completar la primera vuelta por una caída. En su carrera de casa, el de Aprilia buscaba un doblete de victorias para contrarrestar el de Marc Márquez en Aragón, para terminar de meterse en la lucha por el título con el de Ducati y con su compañero de equipo, Jorge Martín . Sin embargo,

33 puntos separan a Bezzecchi de los dos líderes de la clasificación general, con 7 grandes premios por delante, 6 si se suspende definitivamente la visita a Qatar. Con todo, el de Rimini llega al recuperar la consistencia junto a su velocidad. Tras ello,, con 7 grandes premios por delante, 6 si se suspende definitivamente la visita a Qatar. Con todo, el de Rimini llega al Red Bull Ring con un objetivo claro:

Tengo muchas ganas de subirme a la moto, de empezar a rodar. Como siempre, no llego con expectativas particulares. Simplemente intento empezar desde un punto cero. Eso es lo que intentaré hacer, empezar de la mejor manera posible. El año pasado fue positivo, así que intentaremos ser rápidos de nuevo", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba "Veo el fin de semana como siempre.. Simplemente intento empezar desde un punto cero. Eso es lo que intentaré hacer, empezar de la mejor manera posible. El año pasado fue positivo, así que intentaremos ser rápidos de nuevo", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Getty Images

Bezzecchi detalló cómo ha dejado atrás lo ocurrido en Misano, hace menos de siete días: "Analicé todo, los datos y demás, obviamente a partir de mi error. Intenté entender qué hice mal, en todos los aspectos. Y lo entendí, aunque en cierto modo ya lo había entendido sin mirar los datos. Mirar la telemetría es doloroso, pero te da la oportunidad de entenderlo todo en detalle. Y eso es todo. Al final, sacamos lo positivo del fin de semana. Hubo muchas cosas positivas, empezando por la velocidad, pero también por la consistencia durante la sprint. Obviamente fue un poco triste por el final, pero tenemos otra oportunidad este fin de semana".

Cuestionado sobre si se hace más fácil volver después de un contratiempo, cuando ya los ha experimentado varias veces, como es su caso, el #72 contestó: "No, porque es mejor no tener ningún contratiempo, pero al final forma parte del juego. Somos rápidos, estamos luchando y tenemos que arriesgar, por desgracia. Obviamente es doloroso, pero al final es nuestro trabajo. No es que sea cada vez más fácil. Es diferente".

El italiano bromeó cuando le abordaron sobre si ahora empieza un nuevo campeonato: "¡Dios mío, no! ¿Empezamos otra vez?" Ya se puso más serio a la pregunta de si es posible batir a Márquez y Martín: "Es una gran diferencia, pero tampoco es una locura. Ahora, con el formato que tenemos, la posibilidad de ganar o perder puntos es un poco mayor".

"Obviamente, Marc es un rival duro. Jorge también. Así que no será fácil, pero en este momento, sinceramente, mi objetivo es intentar recuperar mi consistencia. Porque antes de la lesión empecé a tener algunos altibajos. Antes era súper consistente, y luego empecé a cometer un par de errores de más. Luego vino la lesión. El retorno fue bueno, pero el domingo pasado cometí un error. Así que mi objetivo es intentar volver a ser consistente. Una vez que alcance mi objetivo, intentaré al máximo ser competitivo e intentar estar en la lucha hasta el final", siguió.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ahora, Bezzecchi es el perseguidor y no el perseguido. El italiano lo afronta con un enfoque mental distinto, pero no por el cambio en el Mundial en sí: "La mentalidad ha cambiado en realidad, pero no por eso. Ha cambiado más por querer buscar de nuevo el nivel de la primera parte del campeonato; lo he perdido por culpa un poco de algún error, un poco por la lesión, he perdido un poco la consistencia. Así que mi objetivo es intentar volver a ser bastante constante".

"Yo nunca he pensado en haber ganado el título ya y tampoco lo piensa Marc. En mi opinión, él en su cabeza no lo piensa, porque los campeones son así, no piensan que ya han ganado, porque es el momento en el que quizá empiezas a equivocarte. Todavía faltan unas cuantas carreras, y claramente Marc es un rival muy fuerte, que cuando está en forma es muy difícil de batir y está en un buen momento porque ha hecho un montón de buenas carreras, y ha logrado muchas victorias. Cuando Marc está así es más difícil, pero yo en este momento no me tengo que preocupar demasiado por eso; es obvio que no hay que intentar perder demasiados puntos, pero tampoco hay que fustigarse, tengo que intentar mantener la concentración, dar mi máximo cada fin de semana, trabajar con mi equipo y lograr un empujón".

Sobre si piensa que será más importante ganar o gestionar todos los grandes premios que restan de una forma inteligente, el transalpino contestó: "Las dos cosas. Si siempre acabas cuarto, es verdad, eres constante. Si siempre acabas cuarto, sexto, quinto, no lo sé, seguramente sea bueno, pero te falte algo. Es difícil, porque tienes que ser tanto rápido como no cometer errores; por desgracia yo he cometido algún error aunque fuera rápido. ¿Qué aprendí en Misano? Lo sé, pero no lo quiero decir. Siempre hay muchas cosas que se aprenden, tanto en los momentos buenos como en los malos. Los malos son más dolorosos, pero normalmente te enseñan muchas cosas, y pienso que he aprendido algo diferente cada vez que he cometido un error. Es difícil ponerlo todo en práctica, pero estoy trabajando en ello y poco a poco lo conseguiré".

Bezzecchi aún arrastra daños físicos, pero no por lo que ocurrió en Italia, sino por su accidente en Sachsenring: "La rodilla no está del todo bien, pero no es por la caída de Misano. Es porque todavía está en proceso de recuperación. Así que se siente un poco mejor cada día. Esperaba estar mejor un poco más rápido, pero es lo que hay, así que no me puedo quejar", cerró.