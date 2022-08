Wolff cuestiona la forma en que Piastri respondió en Twitter

Cargar el reproductor de audio

Tras el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, el equipo Alpine se apresuró a confirmar su intención de dar a Piastri el puesto de titular para 2023.

Sin embargo, la escudería gala ya sabía que Piastri también había firmado un contrato con McLaren F1, y que tenía la intención de correr para el equipo de Woking.

Piastri no tardó en acudir a las redes sociales para dejar claro que no tenía intención de ocupar el asiento de Alpine, concluyendo su mensaje con un "esto es incorrecto y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año".

El rechazo de Piastri al equipo que invirtió en su carrera no ha sido bien recibido en todo el paddock, especialmente por los equipos que también tienen programas junior y apoyan a jóvenes pilotos mientras se abren paso en el escalafón para alcanzar la F1.

"Tengo problemas mayores que disfrutar de estar sentado en el balcón viendo este show para ver cómo se desarrolla el espectáculo delante de mis ojos", dijo Wolff cuando Motorsport.com le preguntó su opinión acerca de la situación del mercado de pilotos.

"Creo que es importante que se respeten los programas junior. Creo que algunos chicos deberían tener cuidado en Twitter con lo que han dicho sobre las organizaciones multinacionales. Pero no tengo conocimiento de los contratos".

"Creo en el karma, creo en la integridad. Pero no estoy aquí para juzgar porque, como he dicho, no conozco la situación legal", continuó el jefe de Mercedes.

El director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, que ha visto pasar a decenas de pilotos por el programa junior de la firma de bebidas energéticas a lo largo de los años, también destacó la importancia de la lealtad.

"No lo entiendo del todo, porque, por contrato, esto no debería ocurrir nunca", dijo a Sky F1.

"Creo que si Renault y Alpine han invertido en su carrera junior, es porque inviertes en la juventud, porque estás invirtiendo en ella para el futuro, y tiene que haber un elemento de lealtad dentro de eso".

"Así que no entiendo, obviamente, lo que está pasando allí contractualmente. Pero el hecho de que esté en una posición en la que piense que no tiene que conducir para Alpine el próximo año, obviamente muestra que hay algo que no está bien".

"Espero que se solucione. Es otro gran talento joven. Condujo para el equipo Arden en la Fórmula 4, la Fórmula Renault, así que le conozco bastante bien.

"Es un gran talento que debería estar en la parrilla. Probablemente ha habido un poco más de lío alrededor de su debut de lo que debería".

El jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, dejó claro que el equipo revisará su apoyo a los pilotos junior.

"Seguro que hay lecciones que aprender", dijo el estadounidense. "Echaremos una buena mirada hacia atrás y, como todo, analizaremos, y si hay algunas cosas que podemos mejorar, estoy seguro de que las incorporaremos en nuestros futuros tratos", concluyó en referencia a incluir cláusulas más claras en los futuros contratos.