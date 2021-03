Steiner avisa: "No esperéis grandes resultados de Mick Schumacher en 2021"

La Fórmula 1 2021 tiene varios alicientes que son dignos de mención. Del regreso de Fernando Alonso con Alpine, a la presencia de Carlos Sainz en Ferrari, pero no debemos olvidarnos del debut de Mick Schumacher, hijo del heptacampeón del mundo de F1, Michael, con Haas.

El joven alemán de 21 años (cumple los 22 el 22 de marzo) tiene ante sí un enorme reto, ya que, sea justo o no, siempre se le va a prestar especial atención y empezarán a compararse sus actuaciones con las de su padre hace 30 años.

No obstante, Gunther Steiner, jefe de equipo de Haas F1, ha querido ir avisando a los aficionados y a los periodistas al respecto. El italiano dejó claro en una entrevista con Motorsport.com que Mick Schumacher no cuenta este año con el material para brillar.

"Estoy bastante seguro de eso. Porque este año nuestro coche tampoco es el mejor, también tengo que decirlo. Siempre he dicho que, para nosotros, este año es un año de transición. Quiero que nuestros dos pilotos –no solo Mick– aprendan lo máximo posible este año para estar preparados para el próximo", aseguro Steiner cuando se le preguntó si habrá que esperar a 2022 para ver la mejor versión del joven Schumacher.

Cuando se le apuntó que el piloto alemán ya ha sufrido en sus épocas de F3 y F2 para rendir al mejor nivel en las primeras temporadas, Steiner respondió: "No comparto necesariamente ese escepticismo. Simplemente resultó así, pero si ocurrió dos veces, no significa que necesite más tiempo que los demás. Tal vez solo signifique que algo estaba [mal]. No conozco los detalles, no estaba allí con su equipo de Fórmula 3 y no estaba con él en el equipo de Fórmula 2. Por eso no llegaría a la conclusión de que siempre tarda más que los demás".

"Pero este año Mick no tendrá grandes resultados, porque no tiene material para ello. Pero el gran resultado para él será que aprenda todo lo que pueda y esté listo cuando nuestro coche mejore, cuando su futuro comience. No está aquí solo por dos años, lo que suele ocurrir en la Fórmula 2 o la Fórmula 3. Está aquí para una larga trayectoria".

Steiner recordó que Haas ha decidido no desarrollar su VF-21 esta temporada, con vistas a centrarse al 100% en el monoplaza de 2022, cuando la normativa técnica de la F1 sufrirá su mayor cambio de los últimos años.

"El primer año en la Fórmula 1 siempre es difícil cuando llegas, en cuanto a estar ahí enseguida y ser competitivo. El material juega un papel muy importante. Sabiendo qué tipo de material [tenemos] este año –no quiero restarle importancia ahora–, pero tomamos la decisión de que no vamos a evolucionar el coche este año para centrarnos plenamente en el próximo. Por eso no podemos esperar que Mick sea 1º o 2º después de la primera sesión de clasificación", subrayó.

Y el directivo del equipo estadounidense tiene claro que llegar a Q2 será todo un éxito, vistas las circunstancias.

"Por supuesto. Los aficionados tienen grandes expectativas. Pero también creo que son lo suficientemente listos para saber que no es tan fácil llegar a la Fórmula 1, y sobre todo [para saber] dónde estamos. Y tratas de explicarlo con razones válidas, y no solo buscar excusas. No me gustan las excusas", aseguró.

"Creo que la prensa también puede hacer mucho para no acumular tanta presión [sobre Mick]. Pero si lo hace, tenemos que ser capaces de afrontarlo. Mick será capaz de lidiar con ello. También hay que aprender que el sol no siempre brilla en un deporte como la Fórmula 1. En cualquier deporte. Cuando has tenido días duros y difíciles, has aprendido algo. También se aprende mucho de las derrotas".

"Niki Lauda dijo una vez que cuando más aprendió fue cuando perdió, no cuando ganó. Tenemos que afrontarlo, tenemos que comunicarlo y de forma realista. Eso es lo que ocurre. Nuestro objetivo es reforzar a nuestros dos pilotos para el año que viene. No lo olvidéis: queremos tener el mejor resultado posible [este año también], siempre iremos al ataque, a por todas, pero las condiciones son un poco diferentes este año", concluyó.

El casco de Mick Schumacher para la F1 2021