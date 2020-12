Sainz y Ferrari confían en estrenarse en el test de Abu Dhabi

La presión de Renault llevó a la FIA a abrir el test de un día para que Fernando Alonso sume algunos kilómetros en el coche de 2020 del equipo Enstone, mientras que se espera que Sébastien Buemi pilote para Red Bull y Robert Kubica, para Alfa Romeo.

Carlos Sainz, actual piloto de McLaren, estará libre por contrato, y por lo tanto podría hacer la prueba si Ferrari recibe el permiso de la FIA para que así sea.

Hasta ahora, los pilotos que han competido en 2020 han sido excluidos del test, pero Sainz dejó claro que Ferrari espera que pueda debutar antes de lo esperado con el equipo, y obtener un kilometraje de gran valor para el invierno.

A los equipos se les permite tener dos coches en el test, y Ferrari ya ha anunciado que uno será conducido por Robert Shwartzman, y otro, por Antonio Fuoco.

Mientras tanto, otros dos jóvenes pilotos de Ferrari también estarán ocupados, con Mick Schumacher en Haas, y Callum Ilott en Alfa Romeo.

La presencia de Fuoco es principalmente para dar al piloto del simulador de Maranello una oportunidad de ponerse al día con el coche real, y claramente el equipo estaría dispuesto a sacrificar su presencia para permitir que Sainz participase.

La decisión de la FIA: La FIA permite a Alonso participar en los test de Abu Dhabi

“Se ha abierto un poco la mano, lo cual creo que puede generar alguna oportunidad para mí, pero todavía no lo sé. Pero el hecho de que se haya abierto la mano para algunos pilotos, me da fe para que la FIA al final nos ayude a los que también queremos rodar en Abu Dhabi", comentó Sainz este jueves con medios españoles, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Vamos a ver, aún quedan algunas horas o días para saber qué va a pasar, pero mi intención es participar en el test y vamos a intentarlo".

"Personalmente, no quitaría a ningún piloto joven del asiento. Creo que Callum, Mick y Robert Shwartzman van a probar de todos modods, así que si me subo a un Ferrari, no voy a hacer que no prueben, van a seguir probando".

"Creo que Ferrari es uno de los equipos que más promueve a los jóvenes pilotos en este momento. Así que no veo por qué no debería tener también la oportunidad de probar. No sé qué va a pasar, para ser sincero, no sé cuál es la decisión de la FIA, pero se puede decir que voy a tratar de estar allí tanto como pueda".

Cuando se le pidió que aclarara si el proceso está en marcha, dijo: "No voy a decir lo que vamos a hacer. Pero te digo que estoy muy dispuesto a estar en esa prueba de Abu Dhabi, especialmente porque mi contrato me permite hacerlo."

McLaren no va a asistir al test, pero su futuro piloto Daniel Ricciardo dice que participar nunca fue una opción, ya que seguirá bajo contrato con Renault.

"Por mi parte nunca iba a participar", dijo. "Siempre he pensado a partir de 2021, así que no siento que personalmente haya salido perdiendo porque no era nada esperable".

"Creo que Fernando, obviamente ha estado manteniendo su forma física. Se ve en muy buena forma y bastante joven. Así que, creo que a simple vista, ¡sin duda pasará por un joven piloto!", bromeó el australiano.