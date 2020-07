Sainz: "La parada me costó el quinto puesto"

Lo que el sábado prometía ser un bonito intento de asalto a los cielos, se quedó en sueños después de evidenciarse el mejor rendimiento de otros rivales en pista en las primeras vueltas del GP de Estiria. La sensacional clasificación sobre mojado de Carlos Sainz no tuvo recompensa en carrera, y el español solo pudo acabar 9º.

Aunque plantó cara a Max Verstappen en los primeros compases de la carrera por el segundo puesto, pronto Sainz vio cómo su McLaren carecía del ritmo para aguantar el ataque de Bottas primero y de Albon después.

Además, pronto se vio amenazado por los Renault, y por un Ricciardo que había decidido salir con medias (amarillas), en lugar de con las blandas por las optaron la mayoría.

Sainz paró en boxes al final de la vuelta 32 desde la quinta posición para montar el medio, pero sus mecánicos se retrasaron en la rueda trasera izquierda y completaron una parada de 7,2 segundos. Esto dilapidó sus opciones.

"Creo que en la parada ha estado la clave de la carrera. Después de un pitstop tan malo, creo que ha sido de 8 segundo o así, he tenido que salir en tráfico. Al salir ahí, he tenido que exprimir el neumático para adelántales a todos, cuando no pensábamos salir en esa situación", reconoció en los micrófonos de Movistar + F1.

"He destrozado el neumático y luego la carrera ya se me ha hecho muy larga con ese neumático. No es que faltase ritmo, es que iba muy usado después de las primeras 10 vueltas tras la parada, intentando aguantar a los Racing Point, que hoy estaban en otra liga y por ese tráfico".

A partir de ahí, Sainz salió detrás de los Alfa Romeo y tuvo que exigir de más a sus neumáticos nuevos. Finalmente, se vio en la 9ª posición cuando tuvo que dejar pasar a Norris a nueve vueltas del final. Aun así, McLaren le hizo parar a montar blandos para un último asalto a la vuelta rápida. El madrileño cumplió la misión y se hizo con el punto extra que otorga ese hito.

"Al final, cuando hemos parado a montar otro neumático ya he hecho vuelta rápida, pero valía de poco porque la clave ha estado en ese pitstop y en esas 10 vueltas posteriores", añadió.

"La vuelta rápida es lo de menos, fue porque estábamos un poco en tierra de nadie. Lo que está claro es que una parada en boxes nos ha costado ese punto puesto que se podría haber conseguido hoy con una carrera normal".

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Estiria 2020 de F1

Galería Lista Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 1 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 2 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance y Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 3 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 4 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 5 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance y Alex Albon, Red Bull Racing RB16 6 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance al inicio 7 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 8 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, McLaren, se refugia bajo un paraguas 9 / 14 Foto de: McLaren Carlos Sainz Jr., McLaren, en la conferencia de prensa posterior a la calificación 10 / 14 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 11 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, en parc ferme 12 / 14 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 13 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 14 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images