Sainz: "Llevamos mereciendo este resultado varias carreras"

El piloto español de McLaren se desquitó en casa de los problemas y la mala fortuna que había estado teniendo en las últimas carreras de la primera parte de la Fórmula 1 2020. Sainz, que arrancaba séptimo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, llegó incluso a soñar con el top 5 en los últimos compases.

Después de una salida óptima, como acostumbra, el madrileño se pegó al rebufo de Alex Albon, que el sábado le batió en Q3 por apenas 15 milésimas. El de Red Bull paró en la vuelta 19 y Sainz alargó la parada hasta la 24, para volver a montar los blandos.

Aunque volvió detrás del anglo-tailandés, en 12º lugar, lo hizo por delante de Gasly y Norris. Pero en la 30 logró superarle, buscando abrir hueco con él para hacer la segunda parada programada y luchar con él al final de carrera.

Sainz completó un adelantamiento de infarto al pasar a Pérez, que salía de boxes, y Ocon a final de recta, pero el mexicano recuperó el sexto puesto en la vuelta siguiente. Albon intentó el undercut, pero Sainz salió justo por delante del RB16 en la vuelta 43, tras montar el medio. La defensa que ejerció sobre él en las primeras curvas fue de libro.

Manteniendo un ritmo óptimo, el de McLaren logró optar al quinto puesto, cuando se le impusieron 5 segundos de sanción a Pérez, que rodaba 4º, en los últimos compases. Pero le faltaron 1,5 segundos...

"Por fin una carrera limpia, sin problemas, luchada. Probablemente ha sido una de las más peleadas y más diferentes por el tema de las dos paradas y tantos coches haciendo estrategias distintas. Pero por fin... creo que llevamos mereciendo un resultado así ya varias carreras y al fin ha llegado", aseguró en los micrófonos de Movistar + F1.

"Tenía que llegar en el Gran Premio de casa, lo cual es una buena noticia y contento, también por los mecánicos, que seguro que les da un poco de confianza cuatro pitstops buenos. Espero que nos sirva para coger un poco de confianza para el resto de la temporada".

Cuando se le preguntó por su adelantamiento a Pérez, comentó: "Sí, lástima que no ha durado más de una vuelta, porque luego Checo volaba con el neumático fresco. Pero lo más importante de hoy es que sin tener el mejor de los ritmos, comparado con nuestros rivales, y teniendo un poco más de degradación que Ferrari o Racing Point, aun así hemos podido lucharles la posición a los Racing Point, a los Ferrari y a los AlphaTauri, que también iban bien hoy".

"Estoy muy contento porque ha sido una carrera luchada, con adelantamientos, defensas... pero al final nos hemos metido en la batalla por ese top 6. Esperábamos después de la clasificación de ayer lucharle la posición al Red Bull de Albon y hoy hemos ganado lo que perdimos en la Q3".

Sainz reconoce que el doblaje de Verstappen quizás condicionó ese sexto puesto final, ya que le pudo cortar algo el ritmo e impidió recortarle el segundo y medio a Pérez.

"Sí, lo malo es que me ha doblado Verstappen y ahí he perdido dos segundos. Eso ha querido decir que no he podido pasar en el virtual a Checo. Es una pena porque luego Max no ha podido doblar a los Racing Point y yo sí le he podido seguir a él, lo cual ha demostrado que teníamos bastante buen ritmo al final de carrera. Pero es como siempre, que cuando el coche va un poco más ligero de gasolina, parece que va muchísimo mejor. Tenemos que entender por qué al principio de carrera cuesta tanto con los neumáticos", añadió.

"Barcelona sigue siendo un circuito talismán, un fin de semana talismán el de casa. Ha sido una pena no poder disfrutarlo con la afición. Creo que hoy hubiese sido una carrera divertida, no delante, pero sí donde iba yo y que la afición se lo habría pasado bien. Se les ha echado de menos, cuando he pasado por la curva 5 he mirado y ni siquiera había una grada. Ha sido una pena, pero ojalá que volvamos el año que viene de manera normal".

McLaren, "contento" de compensar a Sainz

Andreas Seidl, jefe de McLaren, reconoció que es un alivio el resultado de este domingo, con Norris 10º, y haber completado cuatro paradas sin problemas.

"Estoy muy contento de haber podido mostrar después de una buena clasificación ayer que en carrera somos el 4º equipo más rápido y no estamos tan lejos de los Racing Point, por ejemplo. Me tengo que quitar el sombrero ante el equipo, en esta carrera, con el calor, cuatro paradas buenas en boxes y hemos acertado con la estrategia, que no fue fácil leer la carrera. Carlos completó una gran conducción aquí en su casa y ha maximizado todo lo que teníamos hoy; Lando ha tenido un poco de mala suerte en las primeras curvas perdiendo posiciones y ahí ha acabado todo para él", afirmó.

"Eso espero, esperamos poder pasar página, especialmente Carlos, que ha tenido mala suerte y se ha visto decepcionado por el equipo. Me alegro de habérselo podido compensar y haber logrado un buen resultado para el equipo".

