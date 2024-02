Sainz admite que ayudará a Leclerc si Ferrari F1 se lo pide en 2024

Una vez que se dio a conocer la noticia de que Carlos Sainz tendría que dejar su asiento en Ferrari a Lewis Hamilton a partir de la temporada 2025, muchas voces aseguraron que el piloto español no tendría nada que perder en su último año vistiendo de rojo y que eso podría ayudarle a ser más agresivo y mirar únicamente por sus intereses, pero parece que no será así.

Tras la presentación del último coche de Ferrari que pilotará en la Fórmula 1 y en una charla con los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, al menos por ahora, el madrileño reconoció que siempre había sido un piloto de equipo y que en 2024 seguirá siéndolo pese a ser plenamente conocedor de que su futuro está fuera de Maranello.

Cuando se le preguntó si acatará órdenes de equipo para ayudar a Charles Leclerc este año, Sainz no tuvo ninguna duda a la hora de responder: "Por supuesto. Siempre he sido un piloto de equipo. Siempre seré... En todos los equipos en los que he estado en la Fórmula 1 siempre he sido, creo, un gran piloto de equipo. Siempre he sido ejemplar en ese sentido".

Sin embargo, Sainz cree que él también tiene opciones de ganar este curso y que Ferrari y Leclerc no se impondrán en su camino: "Definitivamente, ayudaré a Charles si tengo que hacerlo, de la misma manera que espero que Charles me ayude si yo también puedo conseguir algo".

El hecho de estar en su última campaña como piloto de Ferrari y tener prácticamente la obligación de rendir al máximo nivel para ganarse un asiento competitivo en otro equipo, no supone ninguna presión extra para un piloto como Carlos Sainz, ya que su método de trabajo y sus ambiciones van a seguir siendo las mismas que en 2022 y 2023.

"Creo que la cantidad de presión que voy a poner en mí mismo, en el equipo y mis ingenieros y todos los involucrados será exactamente la misma. El hambre de ganar carreras, de convertirse en campeones no cambia sólo por lo que está sucediendo de cara a 2025. Todos tenemos el mismo objetivo. Todos tenemos las mismas ambiciones este año".

"El hecho de que yo no vaya a ser un piloto de Ferrari en 2025 no significa que no queramos convertirnos en campeones este año o ganar carreras, ¿no? Así que creo que será lo mismo", concluyó el todavía piloto de Ferrari en la Fórmula 1.

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

