Rosberg reconoce que tuvo ofertas para correr en la Fórmula E

Fue en un día de principios de diciembre de 2016 cuando Nico Rosberg anunció por sorpresa su intención de retirarse de la Fórmula 1, concluyendo así su carrera deportiva como piloto. Desde entonces, el alemán ha ampliado sus horizontes, tanto en el automovilismo como en otras actividades no necesariamente relacionadas con la competición, como la tecnología y el medio ambiente.

Pero precisamente estos dos últimos aspectos también han encontrado una aplicación en el automovilismo, concretamente en la Fórmula E, la categoría totalmente eléctrica que ha hecho de la sostenibilidad medioambiental uno de sus puntos clave en el desarrollo de las tecnologías que son cada vez más comunes en el mundo de la movilidad.

Durante el ePrix de Berlín de 2018, el campeón del mundo de 2016 tuvo la oportunidad de adelantar públicamente el coche de segunda generación de la F-E con fines promocionales, incluso antes de que debutara oficialmente en la temporada siguiente. En aquel momento, Rosberg explicó que "la Fórmula E es el futuro. Está enviando un mensaje muy fuerte al mundo y es fantástico. Porque es un gran campeonato, con algunas buenas batallas, realmente divertido, así que es un gran paquete".

Una oportunidad que también siguió a su decisión de invertir en la categoría, convirtiéndose en accionista. Hoy en día, Rosberg sigue formando parte de la familia de la Fórmula E, que también se abre a nuevos horizontes, hasta el punto de que logró convencer a la ciudad de Tokio para que acoja un ePrix por primera vez en 2024.

"La Fórmula E está en constante progreso. Se está abriendo a nuevas ciudades, con Tokio llegando en la décima temporada, y hemos corrido en India, Sudáfrica, y en todos estos lugares fantásticos", dijo Rosberg en una entrevista con Sports Illustrated, en la que señaló que la clase eléctrica está finiquitando un calendario que abarca casi todos los continentes.

Por desgracia, la ronda en Sudáfrica (Ciudad del Cabo), pese a recibir comentarios positivos de los pilotos en 2023 con una carrera bastante accidentada, no se ha vuelto a confirmar para la próxima campaña, mientras que sí se visitará de nuevo la India, también gracias a la intervención de las autoridades locales, que ayudaron a financiar la carrera a pesar de las dificultades iniciales. Por mucho que la Fórmula E empiece a trasladarse a circuitos permanentes, como Portland, Shanghái y Misano, su alma sigue siendo la de una categoría nacida para correr en ciudades, un aspecto que le ayuda a acercarse a los aficionados.

"Para mí, lo único es que vas a la gente, porque corres en el centro de la ciudad y lo haces mucho más accesible para las familias. Convive con la F1. No es un rival, y está creciendo bien. Hay muchos fabricantes de coches implicados, la afición crece y la calidad de los pilotos aumenta constantemente. Hemos visto a pilotos pasar de la Fórmula E a la F1, e incluso viceversa", añadió el ex piloto de Mercedes.

Rosberg también reveló que había recibido ofertas para pilotar en la Fórmula E, en un momento en el que muchos pilotos de primera fila empezaban a abrirse camino en la categoría eléctrica, dando lugar a una parrilla respetable como será la de 2024. Sin embargo, el que fuera compañero de Lewis Hamilton decidió colgar el casco, dedicándose a otros proyectos. "La noche de mi retirada, me ofrecieron pilotar en la Fórmula E. En realidad, la oferta fue para mi mujer, ¡y luego ella me lo dijo! De todos modos, fue un rechazo, porque obviamente había dejado de competir y no quería volver a empezar de inmediato".

En realidad, a Rosberg le habría gustado participar en la categoría, pero no como piloto, sino como director de equipo de una escudería propia, quizá con sede en Mónaco como la antigua Venturi, que ahora compite bajo la marca de Maserati. Sin embargo, aunque la Fórmula E requiere un presupuesto menor que otras competiciones, el desembolso financiero habría sido demasiado alto, por lo que empezó a buscar otras oportunidades.

Unos años más tarde le llegó la oportunidad de la Extreme E, una categoría dedicada a los todoterrenos eléctricos y organizada por los mismos propietarios de la Fórmula E, entre ellos Alejandro Agag. Rosberg creó su propio equipo, RXR, con el que ha ganado hasta ahora dos títulos en tres temporadas.

"Cuando eres piloto, el siguiente paso puede ser tener tu propio equipo. Me hubiera gustado hacerlo en la Fórmula E, pero es un compromiso demasiado grande y financieramente muy exigente, así que no funcionó. En su lugar, invertí en el campeonato. Luego llegó la oportunidad de la Extreme E, que resultó ser perfecta", remachó el de Wiesbaden para finalizar.