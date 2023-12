Así ayudó Ecclestone a Newey tras su duro accidente en 2021

Adrian Newey, uno de los mayores genios de la ingeniería de la Fórmula 1, sufrió múltiples fracturas de cráneo en un accidente de bicicleta ocurrido en Croacia en el verano de 2021. Su esposa Amanda escribió meses después que su recuperación fue "poco menos que un milagro" y que "estuvo a punto de perder al amor de mi vida" como consecuencia de ello.

El propio Newey declaró tras el incidente que éste había sido "una estupidez". Sin embargo, como había estado con el antiguo jefe de la F1, Bernie Ecclestone, en los días previos al accidente, los Newey se pusieron en contacto con él, y sus contactos fueron de gran ayuda en la primera fase del tratamiento.

Mientras el trabajador de Red Bull necesitaba tratamiento en un país extranjero, Amanda Newey llamó al empresario de 93 años, que utilizó sus contactos para encontrar una cama de hospital. Y cuando aún había riesgo de que las cosas pudieran torcerse, tuvo lugar otra llamada para que regresara al Reino Unido lo antes posible.

"Todos los accidentes son estúpidos, pero éste lo fue especialmente", declaró Newey en el podcast 'Formula For Success'. Pero creo que puso de relieve lo importante que es la gente que te rodea. Al final se me rompió el cráneo y, por suerte, mi mujer y yo estuvimos con Bernie y Fabiana Ecclestone [su mujer] los días anteriores".

"No estaba en un gran estado. Amanda llamó a Bernie y le dijo: 'Mira, esto no tiene buena pinta. Tenemos que llevarlo al hospital'. Así que Bernie se ofreció a llevarme en su barco. Su ex [Slavica] es croata, estábamos en Croacia, así que la llamó, y ella al primer ministro. Él llamó al jefe de neurocirugía, que estaba de vacaciones en Bosnia, pero la ambulancia se movió muy rápido para hospitalizarme".

"Entonces me ingresaron en un hospital croata de Split. Si vas allí como turista, tiene un auténtico aire mediterráneo italiano. Es muy glamuroso. Pero si vas al hospital, bien podrías estar en Stalingrado. Era un lugar de los años sesenta, con baldosas de porcelana que olían a desinfectante", detalló Newey.

"Al final, [me atendieron] tres médicos. Debían de ser un anestesista, un cirujano maxilofacial y un neurocirujano. Eran todos bastante jóvenes y uno de ellos me dijo en un inglés razonable: 'Como sabe, tiene el cráneo fracturado y tenemos que operarle muy rápido porque, de lo contrario, podría perder el ojo'".

"Así que le dije: 'Vale, ¿y en qué consiste la operación?". 'Oh, lo cortaremos, lo volveremos a poner y todo irá perfecto'. '¿Y cuál es el riesgo de dañar el ojo durante la operación?'", respondió Newey. "'Oh, no hay riesgo'. 'Vale, ¿y cuál es el riesgo de dañar el cerebro durante la operación?'. 'Oh, cinco por ciento, tal vez'", le respondieron.

"En ese momento llamé a Amanda y le dije: '¡Por el amor de Dios, sácame de aquí!' Y entonces Bernie, Fabiana, Christian y Joe Macari se movilizaron y me llevaron a casa, y me operaron en Inglaterra", finalizó el técnico, creador de los últimos monoplazas con los que Max Verstappen está arrasando en la F1.