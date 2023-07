Ricciardo, tras su regreso a F1: "Como si nunca me hubiera ido"

El piloto australiano reaparece este fin de semana con AlphaTauri en Hungaroring como sustituto del despedido Nyck de Vries, y aunque fue uno de los que no completó un giro en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1, acabó decimocuarto en la segunda práctica, a medio segundo de Yuki Tsunoda.

Tras bajarse del coche, Daniel Ricciardo sintió que todavía había mucho margan de mejora, pero se mostró animado porque no había motivo de alarma en su primera experiencia con el AT04: "En cuanto a la posición, probablemente no sea demasiado relevante en este momento. Creo que hay mucha atención fuera, pero una vez que me puse el casco y me subí al monoplaza, sentí como si nunca me hubiera ido, así que fue bueno".

El de Perth cree que algunas mejoras en la puesta a punto de su coche, junto con la mejora de su ritmo a medida que se familiariza de nuevo con los monoplazas actuales de Fórmula 1, podrían ayudar a conseguir una buena actuación en la clasificación: "Creo que hay un poco más por llegar de mí, y seguro que hay algunas cosas que ya siento en el coche en las que podemos intentar trabajar",

"Así que ahora mismo soy bastante optimista, parece que Yuki [Tsunoda] también ha tenido un buen día, así que sí, creo que si juntamos todas esas cosas, quizá mañana podríamos hacerlo bien", aseguró el australiano, que cree que podría mejorar con los neumáticos nuevos después de rodar con los blandos y los medios en la FP2.

"Creo que la primera tanda con el medio no fue tan mala", dijo. "Estamos trabajando en ello, y luego con el blando, todavía estoy aprendiendo a dar vueltas, pero en general, creo que hoy he tenido buenas sensaciones con el monoplaza. Hay cosas en las que debo trabajar, que no me preocupan demasiado, y otras en las que podemos seguir mejorando".

