Leclerc manda en la FP2 de Hungría con todos los favoritos escondidos

La jornada del viernes en el Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1 tuvo mucha más acción en la segunda de las sesiones de entrenamientos libres, donde Charles Leclerc se quedó con el mejor registro después de marcar un 1:17.686 en el trazado de Hungaroring, por delante de un Lando Norris que se quedó a escasas milésimas del crono del monegasco del Cavallino Rampante.

Sin embargo, los tiempos no eran demasiado representativos, puesto que la gran mayoría de los favoritos dedicó su trabajo a las tandas largas de carrera, quedándose fuera de los diez mejores, como Max Verstappen, que fue undécimo, o Sergio Pérez, antepenúltimo. Completando ese podio provisional del primer día de rodaje estuvo Pierre Gasly en un competitivo Alpine, que veía cómo su otro coche se quedaba quinto con Esteban Ocon.

En medio de los monoplazas de Enstone finalizó Yuki Tsunoda, que batió a Daniel Ricciardo en su regreso al Gran Circo, mientras que Nico Hulkenberg ascendía a la sexta posición, con Valtteri Bottas por delante de Fernando Alonso en la séptima plaza. El otro de los Alfa Romeo, el de Guanyu Zhou, y Carlos Sainz, completaron la tabla de tiempos de los mejores del día, aunque todo cambiará el sábado cuando se ponga en marcha el experimento de los neumáticos en la clasificación.

Por su parte, los Mercedes, fueron decimosexto y último respectivamente con Lewis Hamilton y George Russell, aunque el trazado húngaro les podría ir bien puesto que allí fue donde consiguieron la pole position en la pasada campaña gracias a la actuación del más joven de la dupla británica.

Resultados de los Libres 2 (FP2) del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1

En elaboración...

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, observa el coche de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, siendo retirado por maeshals en el monitor del muro de boxes. 2 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Sergio Pérez, accidente del Red Bull Racing RB19 3 / 144 Foto de: Ronald Vording Los mecánicos de Mercedes barren el agua del pit lane 4 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 5 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Los comisarios retiran el coche dañado de Carlos Sainz, Ferrari SF-23, del circuito 6 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 7 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 8 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 9 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 10 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 11 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 12 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 14 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 15 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 16 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 17 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 18 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Kevin Magnussen, Haas VF-23 19 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Un ingeniero de McLaren echa un vistazo al radar meteorológico en el muro de boxes 20 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Charles Leclerc, Ferrari SF-23 21 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Alex Albon, Williams Racing 22 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT George Russell, Mercedes-AMG 23 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Lance Stroll, Aston Martin AMR23 24 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 25 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Charles Leclerc, Ferrari SF-23 26 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 27 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60 28 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Charles Leclerc, Ferrari SF-23 29 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 30 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 31 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 32 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 33 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 34 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 35 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 36 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 37 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 38 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 39 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Gotas de lluvia sobre un neumático Pirelli 40 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, en boxes durante la FP1 41 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 42 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 43 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 44 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 45 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 46 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Carlos Sainz, Ferrari SF-23 47 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 48 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT El equipo de McLaren en boxes durante la FP1 49 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Pierre Gasly, Alpine A523 50 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Alex Albon, Williams FW45 51 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 52 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Detalles técnicos de AlphaTauri AT04 53 / 144 Foto de: Jake Boxall-Legge Kevin Magnussen, Haas VF-23, vuelve al garaje 54 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Comparación del alerón trasero del Aston Martin AMR23 y el Alfa Romeo C43 55 / 144 Foto de: Jake Boxall-Legge George Russell, Mercedes F1 W14 56 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 57 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 58 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 59 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 60 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 61 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 62 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 63 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 64 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 65 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 66 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 67 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 68 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 69 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 70 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 71 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF-23 detalles técnicos 72 / 144 Foto de: Giorgio Piola Alpine A523 detalles técnicos 73 / 144 Foto de: Giorgio Piola Alpine A523 detalles técnicos 74 / 144 Foto de: Giorgio Piola Alpine A523 detalles técnicos 75 / 144 Foto de: Giorgio Piola Alpine A523 detalles técnicos 76 / 144 Foto de: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 detalles técnicos 77 / 144 Foto de: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 detalles técnicos 78 / 144 Foto de: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 detalles técnicos 79 / 144 Foto de: Giorgio Piola Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60 80 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 81 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 82 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 83 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 84 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 85 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 86 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 87 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 88 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 89 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 90 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 91 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 92 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 93 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Radzi Chinyanganya, en el extremo izquierdo, con los jóvenes presentadores de Sky. De izquierda a derecha: Braydon Bent, Karter Zac y Scarlett Archer. 94 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Radzi Chinyanganya, en el extremo izquierdo, con los jóvenes presentadores de Sky. De izquierda a derecha: Braydon Bent, Karter Zac y Scarlett Archer. 95 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se pone el casco de protección 96 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, del equipo Aston Martin F1, se pone los tapones en el garaje del equipo. 97 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 98 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 99 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 100 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 101 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 102 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 103 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, accidente del Red Bull Racing RB19 104 / 144 Foto de: Ronald Vording Sergio Pérez, accidente del Red Bull Racing RB19 105 / 144 Foto de: Ronald Vording Puesto de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 106 / 144 Sergio Pérez 107 / 144 Esteban Ocon, Alpine F1 Team 108 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Sergio Pérez, Red Bull Racing 109 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 110 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, establo AlphaTauri 111 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Yuki Tsunoda, establo AlphaTauri 112 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Red Bull Racing RB19 detalles técnicos 113 / 144 Foto de: Michael Potts / LAT Carlos Sainz, Ferrari SF-23 114 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 115 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 116 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 117 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 118 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team 119 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 120 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 121 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 122 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 123 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 124 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 125 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 126 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 127 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, en boxes 128 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 129 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 130 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 131 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 132 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 133 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 134 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 135 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 136 / 144 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 137 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 138 / 144 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 139 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 140 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 141 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 142 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 143 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 144 / 144 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Resumen de los Libres 2 (FP2) del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1

Después de una primera sesión de entrenamientos libres pasada por agua en la que los pilotos no rodaron demasiado, los protagonistas de la temporada 2023 de Fórmula 1 saltaron de nuevo a la pista de Hungaroring para probar todas aquellas mejoras que sus equipos introdujeron. Unos que querían estudiar cómo se comportaban las actualizaciones en su monoplaza era Red Bull, que a la lluvia se le sumó el accidente de Sergio Pérez horas antes que lo dejó sin poder apenas rodar.

Poco a poco, fueron saliendo al asfalto para comprobar cómo era el estado del circuito una vez que se secó, pero eran cautos porque apenas había goma. El primero en marcar una referencia fue Lando Norris, que se colocó en cabeza con un 1:19.044 con los neumáticos medios, un registro muy poco representativo porque todo iría evolucionando con el paso de los minutos en la FP2.

A eso había que sumarle que todos estaban pensando en cómo afectaría la división de los compuestos de Pirelli, que sería diferente debido al experimento en la clasificación del sábado. Sin embargo, eso no impidió que los tiempos fueron bajando rápidamente, con Logan Sargeant rebajando en dos décimas el crono del inglés de McLaren, que caía a la tercera plaza cuando Valtteri Bottas cruzaba la línea de meta.

Los favoritos esperaban a mostrar sus cartas, con los líderes de la clasificación general aguardando en su garaje, lo mismo que los Ferrari y un Lewis Hamilton que posee el récord de victorias en la pista húngara. Pasados diez minutos, Max Verstappen se subía a su RB19, aunque seguía mirando desde las pantallas cómo el resto hacía el trabajo de limpiar el asfalto en sus simulaciones de tandas largas con las gomas medias de Pirelli.

Tras un cuarto de hora desde que se encendió la luz verde al final del semáforo del pitlane, los únicos que seguían sin rodar eran los Red Bull, puesto que los del Cavallino Rampante decidieron comenzar con sus labores pendientes. No obstante, sus máximos rivales copiaron a los de Maranello, primero con Sergio Pérez y después con el vigente campeón del mundo, pero todavía con relativa calma en la parte baja de la tabla de clasificación.

Por arriba, el estadounidense continuaba sorprendentemente en cabeza, seguido por Lando Norris y el otro de los Williams, con Fernando Alonso en la cuarta plaza, a menos de dos décimas del mejor registro. Eso estaría así por poco tiempo debido a que ambos RB19 sacaron a relucir la goma más blanda de la gama de Pirelli, aunque Max Verstappen tan solo pudo ser segundo, a 75 milésimas de Logan Sargeant, mientras que Sergio Pérez se quedaba décimo.

Los Williams parecían ir bien, puesto que Alexander Albon rebajó el tiempo de su compañero en cuatro décimas para ponerse líder, y lo más llamativo es que lo hizo con los medios, teóricamente peor. En la media tabla todo estaba muy desordenado antes de llegar al ecuador de la sesión, algo ya común en esta temporada 2023, pero habría que esperar a que todos completaran un giro con los blandos en Hungaroring.

Tras ese primer intento de clasificación, Lando Norris se ponía al frente con ya casi dos segundos por debajo de los cronos iniciales, pero sin ninguno de los favoritos al triunfo entre los mejores tiempos, tan solo Fernando Alonso en el quinto puesto a cuatro décimas del británico. En Alpine demostraban que podrían ser unos rivales a tener en cuenta con sus dos monoplazas en las cuatro primeras posiciones, pero como no había nada ordenado según lo que se esperaba, era algo muy poco representativo.

El primero de los grandes es mostrar un poco de su ritmo fue Charles Leclerc, que superó al McLaren del inglés por tan solo 15 milésimas, mientras que esperaba a ver de lo que era capaz el resto. Su compañero, Carlos Sainz, no iba más allá de la décima plaza, a poco menos de medio segundo, pero que al ser una parrilla tan compacta, cualquier mínimo error se pagaba caro.

A falta de un cuarto de hora, todo continuaba con bastante calma, pero siempre con trabajo sobre el asfalto para tener todo a punto de cara a la carrera del domingo. Eso provocaba que se viera una clasificación muy poco habitual, con tan solo los dos Ferrari y el Aston Martin de Fernando Alonso entre los diez mejores, incluso George Russell cerraba la tabla de tiempos con su Mercedes.

Cerca del final de la sesión, el ingeniero de Logan Sargeant le comentó que había algo de lluvia en el segundo sector, a pesar de que el radar no lo marcaba así, y aunque eso no cambiaría nada del estado de la pista, las posiciones no tendrían demasiadas modificaciones. Todos dedicaron los últimos diez minutos a realizar simulaciones de carrera, dejando al monegasco de los de Maranello en cabeza, seguido por Lando Norris, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, aunque el otro de los Alpine, el de Esteban Ocon, no se quedaba muy lejos en la quinta plaza.

Cerrando la tabla de los mejores, continuaban las sorpresas, puesto que Nico Hulkenberg se quedaba con la sexta plaza, con Valtteri Bottas séptimo y Fernando Alonso octavo. El siguiente era el Alfa Romeo de Guanyu Zhou, que logró mantenerse por delante del Ferrari de Carlos Sainz, que a su vez estaba algo mejor que Max Verstappen, undécimo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!