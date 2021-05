Ricciardo se niega a creer que sea un segundo más lento que Norris

Ricciardo terminó la sesión en la 12ª posición, mientras que Norris pasó a la Q3 con el sexto mejor tiempo y luego obtuvo el quinto en dicha sesión.

El tiempo de Norris en la Q3 fue casi un segundo más rápido que el de Ricciardo en la Q2, aunque el inglés se vio favorecido por la evolución de la pista. No obstante, Ricciardo señaló que la diferencia de ritmo ha estado ahí todo el fin de semana, y no sabe cómo explicarla.

"Probablemente estoy más confundido que frustrado", dijo. "Obviamente, estoy frustrado y molesto. Sabemos que la clasificación aquí es muy importante, pero probablemente ha llegado a un punto en el que ni siquiera es la posición, es simplemente que hemos estado más o menos a un segundo de distancia todo el fin de semana".

"Me gustaría decir que no tengo confianza o que todavía necesito aprender el coche... pero no con un segundo, no aquí. No estoy diciendo: 'Sí, algo está roto', pero creo que tenemos que echar un vistazo a un panorama más amplio, porque me niego a creer que soy tan lento aquí".

"Obviamente, he estado aquí con Max [Verstappen, como compañero de equipo] y estoy seguro de que Lando es rápido, pero me niego a creer que sea un segundo más rápido aquí, y no quiero decirlo en plan mal".

"Pero todo el fin de semana, incluso al cruzar la línea de meta muchas vueltas me sentí bien, era como una buena vuelta. Y creo que en un momento dado fui 1,2 segundos más lento que, digamos, lo que acababa de hacer Lando, así que no hay respuestas por el momento".

Ricciardo insistió en que no se había sentido descontento con el coche durante el fin de semana.

"En última instancia, creo que todavía estamos buscando algo de carga aerodinámica trasera, pero incluso así, siento que he sufrido más en las carreras anteriores este año que con el equilibrio aquí", añadió.

"Siempre esperas que el coche no sea perfecto aquí, porque está lleno de baches, es una pista urbana, así que nunca sentí que tuviera en mi cabeza algo como 'El coche es terrible, no puedo conducirlo".

"Siempre puede ser mejor, pero de nuevo sentí que no había nada importante... Una vez más, crucé la línea y me dije: 'Tal vez estoy una décima o dos detrás', pero cuando escuché estas diferencias, fue cuando me dije: 'No tengo una respuesta chicos, lo siento".

Cuando se le pidió que explicara si creía que podía haber un problema con su coche, dijo: "Ciertamente haré la pregunta. Estoy seguro de que el equipo investigará y no quiero decir que sea eso, ni señalar a los chicos por no haberlo montado bien, pero estoy seguro de que le echaremos un vistazo".

"Como he dicho, más o menos desde el jueves, desde la FP1, fue la misma historia. Puede que haya dado algunos pasos adelante, pero no sé si he estado en algún momento a medio segundo, así que es un gran margen".

Tampoco quiso culpar a las diferencias de estilo de conducción entre él y Norris de la discrepancia de ritmo.

"Quiero decir que todavía hay un poco de diferencia en el estilo de conducción y cosas como un poco de técnica de frenado y eso, y aunque no estoy exprimiendo al 100% el coche, diría que tal vez soy dos o tres décimas más lento", dijo.

"Pero el conjunto digamos que es un segundo, no sé, parece mucho. No voy a enterrar mi cabeza en la arena. Definitivamente quiero seguir trabajando en ello y estoy seguro de que todavía hay cosas que puedo mejorar, pero este fin de semana ha sido la mayor anomalía de todas hasta ahora".

La secuencia del accidente de Leclerc en Mónaco

