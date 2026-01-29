Cómo se beneficia Williams del test de F1 en Barcelona pese a no asistir

Ha sido una semana muy extraña en el mundo de la Fórmula 1: los coches han salido a la pista por primera vez en este 2026, pero el público en general, incluidos los medios de comunicación, solo han recibido información a cuentagotas. En un mundo en el que todo suele estar en constante demanda, el hecho de que los equipos se prepararan para el cambio de normativa de este año a puerta cerrada en Barcelona causó sin duda un gran revuelo.

Pero, ¿qué se le va a hacer? Al menos ha habido un tema digno de mención, y es que Williams ha decidido saltarse los cinco días de pruebas debido a "retrasos en el programa FW48". Inevitablemente, las mentes se remontaron a 2024, cuando la escudería británica también tuvo un comienzo de pesadilla con un coche que llegó tarde y con sobrepeso, pero el jefe del equipo, James Vowles, no tardó en salir a descartar los rumores y confirmar que Williams "podría haber llegado a Barcelona", "pero, de haberlo hecho, habría tenido que dar un vuelco al impacto en los componentes de repuesto" y a las actualizaciones durante las primeras carreras de la temporada.

Se supone que este es el momento en el que Williams quiere dar un salto cualitativo con dos pilotos fuertes como Alex Albon y Carlos Sainz, después de haber conseguido pasar de la última posición a la quinta en los últimos cinco años, por lo que ha seguido una trayectoria ascendente.

Sin embargo, precisamente por eso surgieron de repente dudas sobre la dirección del equipo bajo el mando de Vowles, aunque se entiende que la clave del éxito en 2026, según muchos jefes de equipo, no es un buen comienzo, sino un buen final. Se espera que el desarrollo a lo largo de la campaña sea rápido, ya que los equipos se adaptarán progresivamente a estos cambios normativos.

Así que, aunque no es lo ideal para Williams, perderse una prueba privada en Barcelona no es necesariamente el fin del mundo, sobre todo porque los equipos solo la utilizan para acumular kilómetros y porque la histórica escudería sigue teniendo cierta presencia allí.

"Sí, tengo gente sobre el terreno y personas allí", confirmó Vowles en una mesa redonda con los medios de comunicación, en la que participó Motorsport.com. "No será una sorpresa para ninguno de ustedes, pero realmente creo que estamos preparados para un buen campeonato".

El directivo de 46 años continuó elogiando especialmente al proveedor de la unidad de potencia de Williams, Mercedes, para el que Vowles también ha trabajado anteriormente: "Creo que Mercedes lo está haciendo bien desde el principio, cumpliendo con el calendario que dijeron que cumplirían".

"Es muy impresionante desde el principio. Pero igualmente, Red Bull, dado que han fabricado una unidad de potencia desde cero, lo que realmente no se puede subestimar, han hecho un trabajo brillante en el número de vueltas que han completado y, por último, está Ferrari, que es exactamente lo mismo".

"De nuevo, bastante impresionante desde el principio, pero los tiempos en Barcelona van a ser en gran medida irrelevantes. Solo en Bahrein [el test oficial de pretemporada] se empezará a ver realmente".

Es la relación con Mercedes lo que ha hecho que muchos tengan grandes expectativas para Williams en 2026; las Flechas de Plata son actualmente las favoritas para ganar el título de constructores de este año, en gran parte porque dominaron en el último cambio de motor en 2014.

Mercedes ganó posteriormente los ocho campeonatos siguientes y, aunque es demasiado pronto para decir que hará lo mismo en 2026, las señales son sin duda positivas. El miércoles, por ejemplo, George Russell y Andrea Kimi Antonelli completaron un total de 183 vueltas y este último incluso realizó una simulación de carrera completa.

Hacer algo así en solo su segundo día en pista es impresionante y refuerza la creencia de que Mercedes cuenta con la unidad de potencia más fiable y más potente, y el aprendizaje que se derive de ello será valioso, no solo para la marca alemana, sino también para Williams.

"Tenemos la unidad de potencia proporcionada por Mercedes, la caja de cambios de Mercedes, por lo que lo que aprendan esta semana en Barcelona nos beneficiará a nosotros en Bahrein", afirmó Vowles.

"No es que quiera aprovecharme de su duro trabajo, pero vale la pena señalar que eso sigue siendo una ventaja para nosotros, o una desventaja que se neutraliza. Estoy seguro de que en los seis días que pasaremos en Bahrein [del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero] llevaremos a cabo el programa que necesitamos, y por eso estamos ahora en el VTT".

"Lo que quería era asegurarme de que, desde el principio en Bahrein, tuviéramos un coche fiable listo para correr, de modo que no nos quedáramos allí haciendo lo que muchas personas y equipos están intentando hacer en Barcelona, pero sin salir del garaje. Tenemos que llegar allí totalmente preparados para correr".

Así que todavía hay esperanzas para Williams: la crisis solo se producirá si la situación sigue igual en Bahrein, y Vowles "confía" en que "no se quedarán atrás", sobre todo con los pilotos que tiene.

"Están codo a codo conmigo", dijo. "Está claro que, al igual que yo, están decepcionados, son pilotos de carreras. Quieren estar ahí fuera probando el coche ya y, aunque ahora están en nuestro simulador de bucle de pilotos en tándem para aumentar ese programa, no es lo mismo"

"Pero ambos se han comprometido, no con un viaje de 12 meses o un año, sino con un equipo que quiere volver a luchar por lo más alto", concluyó James Vowles.