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Doblete de Mercedes en la FP3 de Austria, con Hamilton cerca

George Russell batió por apenas milésimas a Antonelli justo antes de la clasificación, con Hamilton cerca. El Aston Martin, al fondo de la tabla.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Eric Le Galliot

Los Mercedes lideraron la última sesión de libres del GP de Austria 2026 de F1 antes de la clasificación, la FP3, que dominó Andrea Kimi Antonelli, pero que a última hora se vio superado por George Russell por 38 milésimas, y que vio a Lewis Hamilton dejar al Ferrari a poco más de una décima.

Durante momentos parecía que el primer Ferrari sería el de Charles Leclerc, que estaba muy cerca de Russell, pero en el intento final, falló y se salió en la curva 3, y no pudo mejorar, quedándose en la séptima plaza.

Los McLaren también estuvieron ahí, ya que Lando Norris terminó cuarto, con Oscar Piastri quinto, y acabaron superando a un Max Verstappen que terminó detrás de los coches Papaya con la sexta mejor marca tras pasar toda la sesión reportando problemas de comunicación, con interferencias en su radio. 

Cerraron el top 10 los Racing Bulls, que parecen el mejor equipo de la zona media con Liam Lawson noveno y Arvid Lindblad décimo, e Isack Hadjar, que al final se coló octavo, sacando de esas diez primeras plazas a Pierre Gasly.

El Aston Martin directamente sigue pareciendo inconducible, y Fernando Alonso admitió que simplemente no podía girar el coche, con problemas especialmente en la parte delantera. Se centraron principalmente en el trabajo con neumáticos medios, lo que les dejaba a más de cuatro segundos de la primera plaza, pero a última hora pusieron blandos para dejar la sangría en "solo" tres segundos y dos décimas... Batio, eso sí, a Stroll.

También Carlos Sainz superó a su compañero Alex Albon, pero Williams sigue sin dar con la tecla y sin aportar mejoras, lo que les dejó 16º y 17º. Franco Colapinto fue 14º y Sergio Pérez, 19º.

Lo siguiente, a las 16:00h, la clasificación.

Resultados de la FP3 de Austria

FP3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'07.096

   S 232.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.038

1'07.134

 0.038 S 231.977
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.115

1'07.211

 0.077 S 231.712
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.248

1'07.344

 0.133 S 231.254
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.264

1'07.360

 0.016 S 231.199
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 16

+0.273

1'07.369

 0.009 S 231.168
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.356

1'07.452

 0.083 S 230.884
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 27

+0.816

1'07.912

 0.460 S 229.320
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.935

1'08.031

 0.119 S 228.919
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.013

1'08.109

 0.078 S 228.657
Ver resultados

Resumen de la FP3 de Austria

La FP3 arrancó con calma, con solo Checo Pérez en pista en los primeros minutos tras sus problemas del viernes. Nico Hulkenberg y Franco Colapinto fueron los siguientes en sumarse, y solo ellos tres y Hadjar habían marcado tiempo transcurrido el primer cuarto de hora. A partir de ahí, las cosas se animaron más, y vimos salir a los Aston Martin, Bottas, Norris, Hamilton y Russell.

Lando Norris se puso al frente, antes de sufrir un problema en el coche, concretamente en el retrovisor izquierdo que le hizo volver al box. Aún quedaban 38 minutos cuando Piastri se quedó a solo 49 milésimas, dando un doblete momentáneo a los de Woking antes de que el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, a la primera, metiera casi tres décimas a Norris para romper ese dominio.

Poco después, Russell fue el que se puso segundo, a 0.173s de su compañero, pero Leclerc contestó quedándose a 0.155s del líder, con los Mercedes (1-3) y los Ferrari (2-4) intercalados. Luego, las Flechas de Plata dieron un paso al frente, con un 1:07.134 que dejaba a todos, incluido Russell (que volvió a pasar a Leclerc), a más de cuatro décimas.

Carlos Sainz tuvo una salida de pista persiguiendo a otro coche cuando aún quedaban 18 minutos, y luego Alonso reportó problemas en el frente delantero del AMR26.

El último cuarto de hora fue muy animado, ya que primero Verstappen se puso segundo, luego Norris le superó y finalmente lo hizo Hamilton, aunque ninguno de ellos se pudo hacer con la primera plaza.

Peor le iba a Charles Leclerc, que se salía de pista en la curva 3. Al no poder mejorar, se vio superado por todos sus principales rivales, como el último de los cuatro equipos top a excepción de un Hadjar que fue octavo.

Aún hubo tiempo para que Russell mejorara y batiera a Antonelli, quien no pudo responder.

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