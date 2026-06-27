Red Bull confía en retener a Verstappen pese a los rumores de salida de Paul Monaghan

Durante el fin de semana del Gran Premio de Austria, Paul Monaghan se convirtió en la última figura destacada de Red Bull en ser relacionada con una posible salida de la escudería de Milton Keynes.

RacingNews365 fue el primer medio en informar el viernes de que el ingeniero jefe, de 58 años, se irá a Cadillac. Oficialmente, ninguno de los dos equipos está dispuesto a decir nada de las informaciones, pero Motorsport.com ha podido saber por fuentes del paddock que la noticia tiene ciertas bases.

Aunque no ha habido ningún anuncio oficial y el posible fichaje sería, en cualquier caso, a largo plazo, la situación no es un caso aislado. A principios de este año, quedó claro que el ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, se irá a McLaren en 2028.

Anteriormente, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay y Rob Marshall ya se habían marchado a algunos de sus equipos rivales, mientras que la propia Red Bull se ha separado también de Christian Horner y Helmut Marko.

Sin embargo, cada caso es diferente y debe juzgarse indivudualmente —incluidas las consideraciones económicas personales— y lo mismo se aplica aquí, ya que Monaghan podría asumir un cargo de más responsabilidad dentro del departamento de ingeniería del equipo Cadillac.

Aunque Red Bull aún no está dispuesta a hacer declaraciones públicas, fuentes internas del equipo subrayan que existe un plan de sucesión para todas las figuras de alto nivel, incluido el propio Monaghan.

Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull Racing, en la rueda de prensa de los directores de equipo Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Hay muchos rumores sobre el equipo y su personal. Y por mucho que hayamos hablado de GP [Lambiase], es evidente que [Monaghan] está muy en el punto de mira. Es uno de nuestros ingenieros más expuestos y va a asumir un cargo aún más destacado, pero no creo que sea adecuado por mi parte comentar cada rumore que surge", afirmó Mekies.

"Si echo un vistazo a los nombres que han estado circulando en los últimos meses, la mayoría de ellos siguen en el equipo. Algunos nunca habían querido irse, otros han cambiado de opinión y se quedan con nosotros", añadió.

Con estas últimas palabras parece referirse, entre otras cosas, a las especulaciones en torno a Hannah Schmitz, aunque las informaciones relacionadas con Paul Monaghan parecen tener mucho más fundamento.

¿Queda suficiente profundidad en Red Bull?

Aunque Red Bull no quiere hablar de nombres concretos, Mekies confirmó que, en su opinión, el equipo sigue contando con suficiente talento de cara al futuro, incluso en caso de que Monaghan se marche.

"En ese sentido, tengo muchísima confianza", afirmó Mekies cuando Motorsport.com le preguntó al respecto. "Y me refiero al comentario que hice antes sobre cuál fue el aspecto más llamativo de los primeros 12 meses. El aspecto más llamativo es la profundidad de plantilla con la que contamos".

"Contamos con un talento increíble a todos los niveles y, por lo tanto, desde luego no vamos a buscar una excusa para decir que nos falta A, B o C para recuperar la máxima competitividad. Lo tenemos todo dentro del equipo".

"Si necesitamos algo para completar la ecuación, lo haremos, pero desde luego no estamos limitados por la calidad del talento con el que contamos", explicó.

En la práctica, esto significa que Red Bull busca ante todo ascender a la gente que tiene dentro cada vez que se marchan figuras destacadas. Así ocurrió también a principios de este año con el ingeniero jefe de rendimiento y diseño, Ben Waterhouse.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto: Clive Mason / Getty Images

"Para Max, lo único que importa es tener un coche rápido"

No obstante, todos los cambios dentro del equipo —junto con el actual déficit de Red Bull en pista— plantean, naturalmente, la pregunta de si el equipo podrá hacer lo suficiente para convencer a Verstappen de que se quede más allá de esta temporada.

Mekies subraya que solo le importa una cosa: el cronómetro.

En ese sentido, el paquete de mejoras de Red Bull en Austria tiene una gran importancia, sobre todo porque Mekies reconoce que, bajo el límite de gastos, Red Bull no puede introducir mejoras de forma ilimitada.

"Max quiere un coche rápido. Siempre ha querido un coche rápido, y confía plenamente en que estamos haciendo todo lo posible, tanto a corto como a largo plazo, para garantizar el regreso al éxito y el éxito continuado", respondió Mekies.

"Como dije hace unas semanas, no le preguntamos a Max cada semana [si se queda]. Él está dando lo mejor de sí mismo, nos está ayudando a encontrar la vía de desarrollo para el coche; esta misma mañana ha estado realizando análisis de las sesiones de pruebas para intentar ver todas las posibilidades. Así que no es un tema que nos preocupe".

"Lo que nos importa es que el coche vuelva a estar donde queremos que esté. Y, como espero que estéis de acuerdo, si el coche vuelve a estar donde queremos que esté, no habrá discusión alguna", concluyó Laurent Mekies.

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