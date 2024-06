Renault descarta vender Alpine F1 pese a "ofertas a diestro y siniestro"

El equipo con sede en Enstone ha tenido un comienzo difícil en la temporada 2024, y su coche A524 ha empezado el campeonato en la parte trasera de la parrilla, permitiéndoles sumar sólo dos puntos hasta ahora.

Sus problemas han provocado rumores sobre la posibilidad de que Renault, la empresa matriz, quiera deshacerse de la escudería.

Uno de los posibles compradores podría ser la organización Andretti, a la que la FIA ha aconsejado que compre un equipo para asegurarse un puesto en la parrilla, mientras que recientemente se ha rumoreado que la empresa china Geely podría participar en el proyecto.

Sin embargo, Luca de Meo, director general del Grupo Renault, insiste en que, a pesar de las dificultades actuales de Alpine, no está interesado en vender ni toda la escudería ni parte de ella a los interesados.

En una entrevista exclusiva con la revista Autocar, de Meo dijo: "Quiero dejar esto muy claro. De ninguna manera vamos a renunciar".

"No es mi estilo. No venderemos ni una parte de esto. No necesitamos el dinero. Me han hecho ofertas a diestro y siniestro y luego han hablado de ello en la prensa. Pero no nos interesa. Sería estúpido, y no lo haré".

De Meo no rehúye el hecho de que el nivel de rendimiento actual de Alpine en la F1 no es lo suficientemente bueno, y culpó a una combinación de errores con el motor y el chasis de su difícil situación actual.

"Cuando empezamos la era híbrida [en 2014], nuestro motor no rindió", dijo. "Habíamos sido campeones del mundo con Red Bull, pero con el híbrido, las cosas fueron mal".

"Incluso el motor que desarrollamos en 2021 tenía una desventaja de entre dos décimas y medio segundo cada vuelta. Y este año la hemos fastidiado con el coche. Si combinas todo, estamos a un segundo y medio de donde tenemos que estar".

No obstante, aseguró que el equipo hará todo lo posible para seguir adelante, y explicó que se necesitan tres elementos clave.

"El primero es un equipo de calidad con gente de primera", dijo. "El segundo es la rabia por correr, la obsesión por ganar. El tercero es la colaboración y la confianza en todo el equipo, un espíritu de cooperación que hace que las cosas parezcan más fáciles".

"Alpine debería ser uno de los equipos de la F1 con las espaldas más anchas, porque cuenta con el respaldo del Grupo Renault".

"No creo que merezcamos ser un equipo puntero en la actualidad, pero no estamos en la F1 para hacer turismo, así que tenemos que trabajar duro".

"Claro que hemos cometido errores. Son cosas que pasan. Pero creo que hemos hecho bien en poner la F1 en el centro de Alpine, y en pintar el coche de azul para representar una cultura automovilística distintiva".

"Esta marca es totalmente legítima porque siempre ha estado en la competición. Pero puede hacerlo mucho mejor, y no quiero perder la oportunidad".