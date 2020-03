El mítico casco de Senna, explicado por su diseñador

Ayrton Senna, tricampeón del mundo de Fórmula 1, cumpliría 60 años este sábado. Su casco amarillo, diseñado por Sid Mosca, se convirtió en un icono del automovilismo, y dado que el creador falleció en 2011, nos pusimos en contacto con su hijo para conocer la historia.

Alan Mosca explicó cómo surgió ese diseño, creado en principio para la delegación brasileña de cara al Campeonato Mundial de Karting de 1979. "Nos encargaron a nosotros los cascos, y el foco estaba en Ayrton", explica a Motorsport.com.

"Si se hubiera hecho el casco verde con detalles amarillos, sería muy oscuro, sin expresión. Y cada país tenía que tener un diseño. Decidimos hacer una pintura cálida, vibrante. Así que elegimos que fuera completamente amarillo, con dos bandas horizontales que salieran de los ojos de Ayrton, en verde y azul".

"Cuando llegó a Brasil, el propio Ayrton nos llamó y nos dijo: 'Me voy a quedar con este diseño, es justo el que quería'. Luego adoptó esa decoración y la mantuvo definitivamente", dijo el hijo de Sid Mosca.

Galería Lista Ayrton Senna no kart 1 / 8 Foto de: XPB Images Senna no kart 2 / 8 Foto de: XPB Images Capacete de 1994 de Ayrton Senna 3 / 8 Foto de: Bonhams Capacete de 1994 de Senna 4 / 8 Foto de: Bonhams Capacete de 1994 de Senna, da época da Williams 5 / 8 Foto de: Bonhams Detalhes do capacete de 1994 de Senna 6 / 8 Foto de: Bonhams Detalhes do capacete de 1994 de Ayrton Senna em Le Mans 7 / 8 Foto de: Bonhams Capacetes de Ayrton Senna 8 / 8 Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com

Según Alan, el concepto del casco se mantuvo prácticamente sin cambios a lo largo de los años. Hubo una excepción, durante el período de Senna en Lotus, cuando el coche era negro por el patrocinio de John Player Special, entre 1985 y 1986. "Ahí hubo un cambio a amarillo fluorescente, pero solo porque llevaba un Lotus negro. Cuando el coche pasó a ser amarillo, volvió a la pintura normal".

El impacto del casco fue tan grande que varios pilotos posteriores se inspiraron en el trabajo de Mosca: "Lewis Hamilton usó el amarillo y en la parte posterior tenía una referencia al de Ayrton. Y Fernando Alonso usó ese color de fondo, para formar la bandera de España".

"El casco de Mika Hakkinen tiene exactamente el diseño del casco de Ayrton, pero con otros colores. Eddie Irvine también usaba un casco con la misma pintura que el de Ayrton. A Ayrton no le gustó mucho eso, pero Irvine lo copió porque era un admirador suyo. No le habría copiado si no lo admirara: quería ser Ayrton, como muchos otros hoy", concluye el hijo del creador.

Vídeo: Alan Mosca explica el diseño de casco de Ayrton Senna