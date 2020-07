Horner dice "definitivamente no" al regreso de Vettel a Red Bull

Desde que se publicó la noticia de la salida de Sebastian Vettel de Ferrari a final de esta temporada, el alemán ha estado relacionado con un posible regreso al equipo de Milton Keynes.

Cuando Ferrari confirmó a Vettel que no le renovaría, llamó de inmediato al asesor de Red Bull, Helmut Marko, aunque según su versión le pidió consejo y no un volante en su equipo.

Desde la dirección de la escudería han mantenido que no tienen asientos libres, ya que confían en Alex Albon como compañero de Max Verstappen.

"Obviamente el tema se ha planteado", dijo Horner a Sky F1. "Nuestro compromiso es con nuestros pilotos actuales".

"Creemos que tenemos una gran pareja con Max y en Alex y también que tiene un gran potencial de futuro. Desgraciadamente, no tenemos sitio".

Cuando le preguntaron si era un no definitivo, contestó: "Es un 'no' definitivo, me temo. Creo que Sebastian es consciente de ello, es muy consciente. No es normal que un cuatro veces campeón del mundo esté sin plaza a estas alturas del año".

"Creo que tiene dos alternativas: Racing Point o un año fuera y volver a ver las opciones dentro de un año".

Horner apuntó que Racing Point, que se convertirá en Aston Martin en 2021, podría ser una posibilidad para Vettel a pesar de que Sergio Pérez tiene contrato para formar pareja con Lance Stroll, hijo del propietario del equipo.

"¡No creo que Lance vaya a ser despedido!", dijo Horner. "Nunca se sabe qué hay en los contratos entre los pilotos y los equipos, solo la Junta de Reconocimiento de Contratos tiene acceso".

"Estoy seguro de que quizás tenga opciones, cláusulas, o lo que sea. Pero no es asunto nuestro".

El viernes por la mañana, Helmut Marko respaldó la postura de Horner.

"Le he dicho a Sebastián que no tenemos ninguna posibilidad de darle un asiento en 2021", dijo al canal de televisión austríaco ORF . "Estamos planeando 2021 y Sebastian no tiene ninguna posibilidad".