F1: Raikkonen no sabe qué hará después de 2020

El piloto de 40 años está actualmente en su segunda temporada con Alfa Romeo, y ni el finlandés ni su compañero de equipo, Antonio Giovinazzi, han sido confirmados para 2021.

Cuando se le preguntó si correrá el año que viene, Raikkonen dijo simplemente: "No lo he decidido todavía".

Insistido en si podía verse conduciendo para un equipo que no fuera Alfa Romeo, el campeón del mundo de Fórmula 1 2007 dejó claro que primero debe decidir si seguirá o no en la categoría.

"No lo sé", dijo. "En primer lugar tengo que decidir qué voy a hacer, y luego ya veremos. Obviamente, ahora mismo, eso es lo primero que hay que decidir. Y luego no veo que cambiase nada si corro con ellos o no. Como dije, hasta que decida lo que hago, esas cosas no están realmente en mi lista".

Al preguntarle si su decisión se vería influida por el rendimiento de Alfa Romeo o por un análisis más amplio, indicó que esto último tendría más influencia.

"Obviamente, eso también marca la diferencia, prefiero correr en una buena posición y luchar por los puntos, pero sinceramente eso nunca está garantizado vayas donde vayas. Creo que el panorama general es mucho más importante para mí. En primer lugar está la familia, y obviamente los niños están creciendo".

"Este año he podido estar más en casa, así que es genial, pero creo que eso es lo que definirá si corro o no. Va a haber un punto en el que quiera estar en casa y hacer otras cosas".

También se le preguntó a Raikkonen si dejaría Alfa Romeo para dar paso a un piloto más joven, aunque se rió de la sugerencia de que su compatriota Mika Hakkinen dejó McLaren a finales de 2001 para ayudarlo.

"¡Dudo que se haya ido sólo por mí! Estoy bastante seguro de que tenía otras cosas en la cabeza además de lo que me pasara a mí. Tenía un contrato de tres años de todos modos en Sauber. La gente tal vez lo vio de esa manera, él se fue por ser un buen tipo y darme el puesto, pero no funciona así", apuntó.

"Y sinceramente, mi decisión se basará en lo que sienta que es correcto para mí, y no tiene nada que ver con si ayuda a alguien o no. Si quieres hacerlo, bien, pero no es así como tomo mis decisiones".

Giovinazzi también dijo que no tenía noticias sobre su futuro: "No lo sé, todavía pienso que es un poco pronto. Ya sabes, acabamos de hacer seis carreras. Sólo sé que necesito continuar como lo estoy haciendo, ser consistente, ser competitivo. Y luego ya veremos".

