Sainz, antes del GP de Bélgica de F1: "No nos debería ir mal aquí"

El piloto español de McLaren llega al GP de Bélgica de la Fórmula 1 2020 en 9ª posición del Mundial de Pilotos y con la moral alta tras el buen resultado del GP de España de hace dos semanas.

No ostante, Carlos Sainz asegura que no tiene muy claro qué esperar de su McLaren MCL35 este fin de semana, en un circuito donde no ha terminado de irle bien tampoco a él personalmente desde que llegó a la F1.

“Creo que este tipo de circuito de curva media-rápida creo que podría ser bueno para nosotros, pero el año pasado aquí en clasificación hacia mucho calor y no nos fue nada bien. Luego el domingo se enfrió mucho la pista y el coche pareció ir mucho mejor en las vueltas a parrilla. No sé muy bien qué esperar porque sobre el papel no nos debería ir mal, pero después del año pasado… que tampoco pude hacer la carrera...", aseguró este jueves en Spa-Francorchamps.

"Quiero cambiar la tendencia en Spa, porque antes de la F1 era mi circuito favorito, y donde más carreras y pole position logré. Pero no sé por qué, en F1 nunca me ha ido bien. Espero que esta sea una oportunidad para cambiar esa estadística".

Cuando Motorsport.com le preguntó si esta semana le ha venido bien a McLaren para poner a punto algunos detalles como las paradas en boxes –donde han tenido verdaderos problemas desde comienzos de temporada–, Sainz respondió: “Hemos tenido una semana de parón y después de una carrera en la que el equipo hizo unos pitstops bastante buenos. No es donde queremos estar, queremos estar donde está Red Bull".

"Creo que ese es el objetivo de todos los equipos y ahora mismo estamos muy, muy lejos de ellos. Hemos mejorado y en la última carrera no hubo problemas. Hemos tenido una semana para analizar y para seguir practicando y mejorando. Ojalá esos problemas se hayan ido. Creo que necesitamos más carreras y rodaje para conseguir un poco de consistencia y mejorar. De momento, estoy con 100% confianza en los mecánicos".

McLaren no lleva un gran paquete de mejoras este fin de semana, si no una serie de "minimejoras", en palabras de Sainz.

"Traemos lo que yo llamo mini mejoras, que son retoques que hacemos al coche para intentar mejorarlo, pero no traemos ningún paquete, eso llegará bastante más adelante. Creo que habrá que esperar un mes por lo menos para la próxima mejora grande", anuncia.

La meteorología en las Ardenas es una auténtica lotería y la previsión anuncia lluvia a diferentes horas en cada uno de los días del fin de semana. Sainz deja claro que los F1 actuales no son nada sencillos de conducir sobre mojado, a pesar de la alta carga aerodinámica que tienen.

"Son coches complicados en lluvia. En primer lugar, porque tienen una rueda muy ancha y eso provoca mucho aquaplaning. En las rectas, cuando hay muchísima agua, como en Austria, vas a 310 km/h sin ver casi nada, por todo el spray que genera (por los difusores tan grandes y las ruedas tan grandes, que evacuan mucha agua). No es ninguna broma ir a esa velocidad así. Además, tenemos unas ruedas que cuesta bastante hacerlas funcionar y hay que ir muy agresivo para meterles temperatura en esas condiciones. Ya visteis las diferencias entre Hamilton y Bottas en Austria", asegura.

"En lluvia el coche patina mucho y para que funcione tienes que ir a tope, dejándote la piel en cada curva e intentar ir más rápido de lo que el cuerpo te pide en ese momento. Si no vas a tope, ni cómodo con confianza, es imposible ponerle temperatura al neumático y es complicado de controlar. La gente no se debe olvidar de que tenemos 1000 CV sin control de tracción. Son coches que generan mucha carga aerodinámica e incluso en agua se pasa muy rápido por las curvas. Es un gran reto y habrá que ver cómo se comportan aquí en Spa".

El piloto español ha calificado además de "lamentable" el tiroteo al afroamericano Jacob Blake en Wisconsin el fin de semana pasado.

“Yo con pilotos no he tenido ninguna conversación sobre ningún boicot. Creo que no está en los planes de nadie. Desde luego, respeto lo que están haciendo en EE UU, tienen una crisis muy grande y volví a ver las imágenes del último tiroteo y me parece lamentable e increíble que esto pase en el siglo XXI y en un país desarrollado como EE UU y que se estén cometiendo estas atrocidades. Pero no tengo intención de boicotear una carrera de F1, que no tiene nada que ver con eso. No parece que haya nadie en esa posición ahora mismo", concluyó.

