El primer campeón del mundo de Fórmula 1 en la historia

Comenzaba septiembre y acababa la primera temporada oficial del Mundial de Fórmula 1, creado en 1950. Silverstone fue el circuito que acogió el estreno y Monza echaría el telón de un campeonato con siete carreras donde Alfa Romeo aplastó a todos sus rivales.

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Como compañeros en esa marca, Fangio y los italianos Fagioli y Farina completaban un trío de pilotos que dominaron desde el principio y que acabaron copando las tres primeras posiciones del campeonato.

Fangio y Farina lograron tres victorias cada uno, dando a la firma de Milán un 100% de triunfos en carreras en las que participaron, ya que la otra cita de la temporada, las 500 Millas de Indianápolis, no la disputaron pilotos europeos.

Fangio llegaba en cabeza a la prueba definitiva, la que se celebraba en Italia, sacando cuatro puntos a Farina y dos a Fagioli, quien pese a no lograr victorias estaba segundo. En esa época de la Fórmula 1, el ganador de la carrera sumaba 8 puntos; el segundo, 6; el tercero, 4; el cuarto, 3; el quinto, 2, y el piloto que lograba la vuelta rápida, 1 (mira aquí cómo ha ido cambiando el sistema).

El argentino Fangio había conseguido la pole por delante del Ferrari de Ascari y de Nino Farina, pero al final de la primera vuelta este último ya estaba en cabeza, con Ascari escoltándole y Fangio siendo tercero. La válvula del motor Ferrari del 375F1 de Ascari se rompió en la vuelta 20, aunque luego se reincorporaría con el coche de Serafini.

La primera desgracia para Fangio llegaría en la 24, cuando falló su caja de cambios. Pudo reincorporarse con el Alfa Romeo de su compañero Taruffi, como permitía el reglamento, y se situó segundo, con el título de cara. Pero de nuevo en la 34 tuvo un problema de motor y su segundo abandono fue definitivo. Eso dejó vía libre a Farina, que no cedió el liderato de carrera y cruzó la bandera a cuadros convirtiéndose en el primer campeón del mundo.

En sus memorias, Fangio mostró su sospecha de que su escudería, italiana, apoyaba la victoria de Farina, al que habrían dado un coche más potente. El Chueco se 'vengó' ganando el Mundial de 1951 (también con Alfa Romeo), y luego acumularía otras cuatro coronas, logrando un récord que hasta ahora solo han superado Schumacher y Hamilton.

Pero el honor de ser el primero de la historia, el que estrenó el palmarés de la máxima categoría, fue para Farina, que no volvería a coronarse pero quedaría como el primer campeón del mundo de la F1.

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Benetton y Ferrari McLaren y Mercedes Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati McLaren y Williams Red Bull Cooper y Brabham Matra y Tyrrell Ferrari y McLaren McLaren Brabham y Williams Red Bull Ferrari Lotus BRM y Lotus Lotus y McLaren McLaren Renault Alfa Romeo Ferrari Ferrari Ferrari Brabham Lotus McLaren Lotus Ferrari Williams *El que aparece a la derecha es Michele Alboreto, Tyrell Ford), que ganó la carrera en la que Rosberg se coronó. Williams Williams Williams Ferrari Brawn GP Mercedes 34