F1: Leclerc cree que Ferrari sufrirá en Bélgica

Los recuerdos de Charles Leclerc de su primera victoria en la Fórmula 1 son agridulces. Después de conseguir la pole el sábado en Spa-Francorchamps, su amigo Anthoine Hubert se vio involucrado en un accidente brutal en la carrera 1 de la FIA Fórmula 2 en el mismo circuito.

El joven francés falleció poco después y el paddock de la Fórmula 1 quedó en shock. Pero Leclerc tiró de profesionalidad para salir el domingo a pista y mantener a raya a sus rivales, rindiéndole el mejor homenaje posible a su amigo.

Un año después, Leclerc llega con pocas esperanzas al GP de Bélgica 2020, después del pobre rendimiento de Ferrari en las primeras seis carreras de la temporada.

"No creo que debamos esperar un rendimiento similar al del año pasado, será mucho más complicado. Pero ya lo sabíamos, como hemos visto en el inicio de esta temporada. No sé dónde estaremos, pero daré todo lo que tenga. Me encanta este circuito, así que, veremos qué podemos hacer", aseguró el monegasco este jueves.

Leclerc punta a la falta de velocidad punta de su monoplaza, que les ha castigado desde julio. Aunque el monegasco logró dos podios en Austria y Silverstone, llegaron por errores de sus rivales.

"No creo que haya nada nuevo que hacer para este fin de semana, porque ya es un circuito de baja carga. Será igual para todos, así que creo que sufriremos un poco en el primer y tercer sector", comentó.

"Pero el segundo sector es muy potente para el tiempo por vuelta. Espero que podamos ganar algo de tiempo sobre nuestros rivales ahí".

Además, el de Ferrari reconoce que le será complicado pilotar de nuevo en el circuito en el que perdió la vida su amigo.

"El año pasado fue una noche de sábado muy complicada. Todos sabíamos ya que Anthoine había fallecido y el domingo... recuerdo hablar con Pierre [Gasly], todos éramos buenos amigos junto con Esteban [Ocon]. Todos crecimos juntos y Pierre me dijo que tenía que ganar por Anthoine el domingo. Yo quería hacerlo y lo logré, lo cual fue muy, muy especial, pero también muy difícil, ya que fue la primera vez que pilotaba en el mismo circuito donde había perdido a un amigo cercano. Volver aquí es algo difícil y lo será de nuevo pilotar el viernes teniendo esto en mente. Pero eso no cambia mi objetivo para el fin de semana", asegura.

"Tengo muchos recuerdos con él, algunos grandes momentos y otros en los que luchábamos y no acababan bien. Pero todo ello son buenos recuerdos ahora mismo. El primero que tengo, probablemente, es en mi primera carrera en Francia, donde estaban Pierre, Esteban y Antoine. Él ganó la carrera, yo era segundo hasta la última curva, donde me choqué con Esteban. Siempre lo recordaré, es uno de los mejores recuerdos con él".

