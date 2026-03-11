¿Qué es lo próximo para Aston Martin y Honda tras un inicio tormentoso en la F1 2026?

Tras un bautismo de fuego en el Gran Premio de Australia, Honda espera que la segunda carrera de su unidad de potencia de Fórmula 1 de 2026 en China sea un fin de semana más "normal".

El debut de la colaboración entre Honda y Aston Martin no pudo tener un comienzo peor. Durante la pretemporada, las vibraciones del motor dañaron las baterías, lo que provocó importantes molestias a los pilotos y otros problemas de fiabilidad.

La situación era tan grave que solo disponían de dos baterías funcionales en Melbourne, lo que obligó al equipo a ser muy conservador con su funcionamiento para no arriesgarse a perderse por completo la primera carrera de 2026. Lance Stroll y Fernando Alonso completaron un total de 18 vueltas entre las dos sesiones de entrenamientos del viernes, mientras que Alonso mostró una mejora al dar 20 vueltas en la FP3, pero Stroll se quedó fuera todo el día debido a otro problema con el motor.

Entender las complejas normas sobre unidades de potencia de 2026 es como pelar una cebolla, y al no alcanzar el kilometraje requerido, tanto Aston Martin como Honda se han quedado estancados en la capa exterior durante mucho tiempo, sin darse cuenta de los problemas más profundos y los fallos que la pareja ni siquiera ha tenido oportunidad de descubrir todavía.

¿Quieres más contenido de F1 como este e información prime de cada campeonato? ¡Suscríbete a Autosport.com!

El problema relacionado con la unidad de potencia de Stroll el sábado era uno de esos problemas que habría sido muy útil detectar en Barcelona o Bahrein, y que llevó al canadiense a quedarse fuera de la clasificación y salir desde la parte trasera de la parrilla. Alonso, por su parte, se clasificó en 17ª posición, a 2.4 segundos de los líderes y a siete décimas de la Q2.

Al final, eso importó muy poco, ya que ni Stroll ni su compañero de equipo llegaron a la meta en Albert Park, o bueno... Tras haber empezado muy por debajo del ritmo, ambos pilotos fueron llamados a una larga pausa para realizar "ajustes" no explicados, y luego a Alonso le retiraron de la carrera de forma indefinida como precaución para conservar las pocas piezas de repuesto que le quedaban a Aston, mientras Stroll acaba la carrera con 43 vueltas, 15 menos que los líderes.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Lars Baron / Getty Images

Lo único destacable de Aston fue la espectacular salida de Alonso, que realizó una emocionante carrera hasta la curva 3, ascendiendo temporalmente al décimo puesto antes de volver a la posición natural del AMR26.

A solo unos días de que los coches vuelvan a la pista en el Circuito Internacional de Shanghai, parece que Aston y Honda tienen poco margen para realizar mejoras radicales. Pero el número de vueltas que dieron sus coches el domingo es, al menos, una pequeña señal de progreso, por muy dolorosa que sea la situación actual del que podría haber sido un super equipo.

Un aspecto positivo es que, según fuentes consultadas por Motorsport.com, hay cierto optimismo en cuanto a que el equipo dispondrá al menos de una batería de repuesto este fin de semana, pese a que Alonso creyera que no. Aunque Honda no podrá suministrar repuestos adicionales en tan poco tiempo, se cree que la batería que quedó inutilizable en Australia debido a problemas de comunicación entre los distintos sistemas de gestión y control es recuperable. Es más, aunque las vibraciones de la unidad de potencia siguen causando estragos en el AMR26, Honda al menos ha podido hacer algunos avances en cuanto a los daños causados a la batería, como se demostró el domingo.

Aston necesitará mucho más que un gran premio de prueba glorificado para empezar a sacar mucho más partido a su paquete, pero al menos es un comienzo, y una mejora crucial con respecto a la situación desesperada en la que se encontraba cuando su equipo aterrizó en Melbourne.

"Desde el punto de vista de las vibraciones, estamos seguros de que podríamos haber cubierto todo el kilometraje de la carrera. Así que es una gran mejora para Aston Martin y Honda. Ese era un punto clave para nosotros como equipo", afirmó Shintaro Orihara, director general de pista y jefe de ingeniería de F1 de Honda.

"Después de los test de Bahrein, Aston Martin y Honda trabajaron muy duro juntos para encontrar una solución. Luego trajimos algunas contramedidas aquí y observamos un buen progreso en comparación con Bahrein. Hoy hemos acumulado muchos kilómetros".

El director en pista, Mike Krack, confirmó que el equipo no tuvo ningún problema con la unidad de potencia durante la carrera y que probablemente podría haberla terminado si realmente hubiera querido. "No tenemos una bola de cristal, pero estoy bastante seguro de que podríamos haber terminado", afirmó. "Es de sobra conocido que no disponemos de muchas piezas. No había mucho que ganar desde nuestra posición y tomamos la decisión conjunta de conservar las piezas".

Mike Krack, Aston Martin Racing Foto: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Lo que sin duda parece haber desaparecido es la dramática afirmación realizada el jueves por el director del equipo, Adrian Newey, de que los pilotos de Aston podrían haber sufrido daños nerviosos en las manos si hubieran completado largas tandas de carrera. Alonso pronto descartó esa sugerencia, diciendo que "si estuviéramos luchando por la victoria, podríamos estar tres horas en el coche", y Krack afirmó que ese tema en concreto no había sido realmente un tema de conversación importante en la reunión posterior a la carrera.

Pero la cuestión pendiente es que las vibraciones no han desaparecido, y tanto Aston Martin como Honda tendrán que hacer todo lo posible para controlar la situación. Honda está especialmente interesada en causar una buena impresión en su tierra natal, Japón, a solo tres semanas de la tercera ronda de la campaña 2026.

Por eso hay mucho en juego en el Gran Premio de China, ya que Aston debe ahora aumentar aún más el kilometraje. Eso se debe especialmente a que es el único participante de Honda en la F1, por lo que ya se encuentra en desventaja (como poco) en comparación con Mercedes y Ferrari.

"Desde Bahrein hasta aquí, hemos logrado grandes mejoras en cuanto a la vibración de la batería", afirmó Orihara, aunque Alonso aseguró que dentro del coche eso no se nota. "Luego, en China, nos centramos en acumular kilometraje, recopilar datos para mejorar nuestro rendimiento y también optimizar la gestión de la energía. Es difícil decir si podremos dar grandes pasos, pero seguimos esforzándonos al máximo para mejorar nuestro rendimiento".

"Ahora estamos seguros de que podemos acumular más kilometraje con las baterías, por lo que la próxima semana debería ser una semana más normal".

Aunque las soluciones permanentes en Sakura siguen siendo una pequeña mota en el horizonte, completar vueltas en China permitirá al menos a ambas partes seguir descubriendo el AMR26 y la compleja unidad de potencia, pelando la cebolla capa a capa...