Fórmula 1 GP de Australia

Honda F1 asegura que su motor ya no vibra tanto; Alonso nota otra cosa en el coche

En Honda aseguran que las vibraciones del motor de Aston Martin se han reducido en la batería, pero Alonso asegura que en el coche las sensaciones son las mismas.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Las vibraciones de la unidad de potencia Honda fueron portada en todos los periódicos deportivos que cubren la Fórmula 1 el pasado jueves en la previa del GP de Australia 2026, cuando Adrian Newey, ahora jefe de equipo de Aston Martin, dijo que no solo afectaban a la fiabilidad del motor al chasis, sino que podían llegar dañar físicamente a los pilotos al cabo de una veintena de vueltas.

Sin embargo, tras la carrera del domingo, donde Fernando Alonso y Lance Stroll entraron en boxes en varias ocasiones para "solucionar problemas" antes de acabar el español con un abandono y el piloto canadiense con un DNF según la FIA pese a cruzar la bandera a cuadros con varias vueltas perdidas, aseguró el Director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda, que no habían habido problemas de fiabilidad relacionados con la unidad de potencia, algo que admitieron en Aston Martin más tarde.

Pero lo más relevante fue que Shintaro Orihara afirmó que las vibraciones del motor se habían reducido significativamente a lo largo del fin de semana en Melbourne.

"Este evento fue fundamental para comprobar la fiabilidad de la batería. Desde las pruebas de Bahrein, Aston Martin, Aramco y Honda han colaborado juntos para encontrar una solución a los problemas de vibración de la batería. Como un solo equipo, hemos trabajado incansablemente para encontrar e implementar estas contramedidas".

"Nuestros datos muestran que las vibraciones de la batería han seguido disminuyendo y ahora confiamos en que vamos por buen camino para completar la carrera. En este sentido, vamos por buen camino y debemos mantener este impulso".

"Cada vuelta que completamos es vital para la recopilación de datos de la unidad de potencia, por lo que el trabajo duro y el máximo esfuerzo continuarán a medida que avanzamos", explicó el japonés.

Relacionado:

No obstante, Fernando Alonso matizó esas palabras del Ingeniero Jefe de Honda en la Fórmula 1, para admitir que las vibraciones seguían siendo igual de molestas al menos desde dentro del coche.

"Al igual que en Bahrein", dijo el asturiano cuando se le preguntó por las vibraciones. "Creo que no es la mejor sensación conducir con este nivel de vibraciones. Creo que Honda piensa que las vibraciones en la batería se han reducido desde Bahrein con algunas modificaciones, pero eso aún no ha sucedido con el chasis porque necesitan aislar la batería de otra manera".

Y añadió un Alonso en modo optimista: "Creo que llevará algo más de tiempo, pero intentamos hacer todo lo posible y dar tantas vueltas como podamos para ayudar al equipo".

En referencia a las vibraciones del chasis que sienten los pilotos, el propio Shintaro Orihara reconoció que era "un tema aparte".

"Nos centramos en mejorar la vibración de las baterías para solucionar los problemas relacionados con ellas. Probablemente, la vibración del chasis sea un tema aparte", concluyó el de Honda.

