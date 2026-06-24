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¡Ya hay fecha y hora para las entradas de la Grada Sainz para Madrid!

Este jueves ya saldrán a la venta las entradas de la tribuna Team Fifty5, la grada Sainz para el GP de España de F1 2026 en Madring.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Render grada Sainz

Render de la Grada Sainz para Madring

Lo había anunciado hace tiempo y lo confirmó el pasado martes durante la presentación del circuito de Madring, aunque el propio piloto reveló que sería el día 18 y finalmente será mañana jueves 25 de junio. Ahí, a partir de las 11:00h (y en este enlace) para los inscritos en la lista de espera y desde las 13:00h el público general, si quedan, se podrán comprar las entradas de tribuna 'Team Fifty5', la grada Sainz para el GP de España de F1 2026 del 11 al 13 de septiembre.

A un precio aún sin confirmar, la entrada además de acceso a la grada durante todo el fin de semana de competición, incluye un pack de merchandising exclusivo, que también había anticipado el piloto en el evento de Madring. Se trata de una bandera de España con el lema 'Team Fifty5' y una exclusiva gorra amarilla con el diseño de los chilis que ha hecho famoso Carlos Sainz, y que irá cambiando cada año, por lo que los aficionados que siempre compren entrada para esa grada podrán formar una muy interesante colección.

La Grada Sainz o Tribuna Team Fifty5 estará en la chicane de las curvas 8 y 9, la conocida como subida de las Cárcavas, una zona elevada que permitirá visión de varias partes del circuito, la rápida sección de las curvas 8, 9, 10 y 11 y la entrada a la 12, la magnífica La Monumental. 

"Es donde mejoras vistas hay", definió Carlos Sainz, que también dijo: "Me gusta el hecho de que la Grada esté en una posición del circuito privilegiada, que es la zona más alta del circuito donde probablemente más campo de visión del circuito haya".

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Las entradas más baratas aún disponibles para el GP de España de F1 en Madrid, agotadas las de la plataforma de pie tras la curva 3 (a 295 euros) y las de pelouse (397 euros), son las de la subida de las Cárcavas justo después de la Grada Sainz, a 626 euros, mismo precio que las de la Sección 4 y Sección 5 con vistas a las curvas 4 y 5 y la Sección 15, con vistas a las curvas 14, 15 y 16 hasta la frenada de la 17.

Si te lo preguntas, las entradas de grada más caras para el GP de España de F1 en Madring son las de las Secciones 1 y 2 categoría Golden (Oro) en la recta principal, a 1.541 euros (aunque la Sección 2 ya está agotada).

¿Y las de La Monumental? La famosa curva 12, ya vio agotarse tanto la de Sección 9 categoría oro (a 986 euros), las de la Sección 11 Plata Plus a 865 euros y las de la Sección 1 Plata a 665 euros. En La Monumental quedan aún entradas de las secciones 9A y 10 Plata a 665 euros y 778 euros respectivamente.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

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