Cómo la muerte de Anthoine Hubert cambió a Sebastian Vettel

Fue hace casi siete años. Mientras la Fórmula 1 acababa de terminar su jornada del sábado, con los Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel en la primera línea de la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica 2019 por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, la Fórmula 2 tomaba el relevo con el inicio de la carrera sprint.

Lo que vino después, lo conocemos todos de sobra: una serie de sucesos en lo alto del Raidillon, al inicio de la segunda vuelta, que acabaron provocando un accidente aterrador, de esos que solo dejan la esperanza a la que aferrarse. Para Anthoine Hubert, cuyo coche fue embestido violentamente por el monoplaza Juan Manuel Correa, que fue incapaz de evitarlo, esa esperanza no duró mucho.

El joven piloto francés, que se había labrado un nombre en el paddock al ganar en Mónaco y en Paul-Ricard esa misma temporada, falleció al mismo tiempo que un manto de plomo se cernía sobre el paddock.

Al día siguiente, tras los homenajes, el espectáculo continuó. Charles Leclerc contuvo a Lewis Hamilton para lograr su primera victoria en la F1, mientras que Valtteri Bottas completaba el podio.

Sebastian Vettel, cuarto ese día, no vivió una carrera tan espectacular como la de su compañero de equipo ese día ; una carrera que podría no haber llegado a correr.

En unas declaraciones para el New York Times, el cuatro veces campeón del mundo de F1 reveló su estado de ánimo tras aquella tragedia, afirmando que al inicio no quería correr.

"Me ha pasado alguna vez que he perdido el control del coche, ya fuera porque se había roto alguna pieza o porque, simplemente, había apretado demasiado", dice. "He tenido mis accidentes. Aunque un accidente ocurre muy rápido, cuando sucede, el tiempo parece ralentizarse".

"Empiezas a ser consciente de la cruda realidad y de las consecuencias de la búsqueda de la velocidad. La fuerza brutal de un accidente te recuerda con qué estás jugando. Pero seguí compitiendo".

"En más de dos décadas de competición, solo ha habido una ocasión en la que me he planteado seriamente si debía volver a subirme al coche. Fue durante el GP de Bélgica en agosto de 2019, después de que un joven piloto francés, Anthoine Hubert, perdiera la vida en un accidente a los 22 años".

"Yo mismo he sufrido accidentes, pero, por suerte, fueron leves. También he visto a otros pilotos sufrir accidentes. Pero aquel joven tenía toda la vida por delante y simplemente se detuvo ante los ojos de todos nosotros".

"Llamé a mi mujer, Hanna, y le dije que no quería correr al día siguiente del accidente. Dormí mal esa noche ; sin embargo, decidí correr".

Vettel, que entonces tenía 32 años, añadió: "Tras ese fin de semana, empecé a ver mi deporte con otros ojos, algo que solo comprendí de verdad tras retirarme [a finales de 2022]. Nunca le había tenido miedo a la velocidad, pero a partir de entonces pude verla, y no solo sentirla".

"Empecé a tomar conciencia de una responsabilidad que antes no tenía. Empecé a comprender que la velocidad, el progreso y la innovación solo tienen importancia si nos hacen avanzar en la dirección correcta", concluyó el alemán.

Sebastian Vettel, Ferrari, durante el GP de Bélgica 2019 de la F1 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images