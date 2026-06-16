Madrid clava bandera en la F1 y se presenta al mundo a punto

El circuito de Madring se ha presentado oficialmente al mundo, con importantes anuncios sobre el GP de España 2026 de Fórmula 1 que se celebrará el próximo mes de septiembre, del viernes 11 al domingo 13.

El evento comenzó con las personalidades recorriendo la primera parte del circuito, la chicane de las curvas 1 y 2, en un grupo encabezado por Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo, embajador de este gran premio que supone el regreso de Madrid a la categoría reina varias décadas después.

Uno de los actos principales fue el izado de la bandera que presidirá esa primera sección del circuito, entre la curva 3 y la salida del pitlane, la bandera más grande de España (con un mástil de 54 metros y unas longitudes de 16,66 por 25 metros), que se elevó mientras se entonaba una curiosa versión del himno. La bandera cuenta con un sistema motorizado que permitirá bajarla completamente en unos tres minutos.

A falta de menos de tres meses para el primer gran premio, se vieron ya grandes avances en la pista, y se anunciaron el póster oficial y una importante noticia para los aficionados: habrá grada Sainz, la Team Fifty5.

Además de los Sainz, estuvieron presentes, entre otros, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID; Louise Young, directora de promoción de carreras de Fórmula 1; Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española del Automóvil; Santiago Roura Gómez, subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deporte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte; Luis García Abad.

Esas autoridades recorrieron el circuito completo en autobuses de la EMT, la empresa municipal de Madrid, mientras se sigue haciendo hincapié en la importancia del transporte público para este gran premio.

En el espacio WAH, con la presentación de Nira Juanco y Ariana Bravo, continuó el evento, donde conocimos entre otras cosas un vídeo de cómo han ido evolucionando las obras. Uno de los momentos más destacados fue cuando José Vicente de los Mozos apareció en el escenario con el trofeo de la carrera, el diseño ganador de Pininfarina.

El cartel del gran premio de España en Madrid

El cartel oficial del GP de España 2026 en Madrid lleva el lema 'De MADRING al cielo', y representa alguno de los puntos más importantes de Madrid junto a la ya mítica curva Monumental, que hará historia en el campeonato, con ilustraciones hechas a mano.

Esos monumentos (la Cibeles, las cuatro torres, la puerta de Alcalá, el retiro...) aparecen representados encima de la Monumental, donde se extiende el lema 'De Madring al cielo', y que recorre un coche de Fórmula 1 rojo y negro en primer plano.

El GP de España, muy madrileño

Además de contar con el madrileño Carlos Sainz como embajador, el GP de España quiere reflejar la cultura del país y reforzar la de la capital, y en el acto sonó un chotis edición moderna, tras lo que hubo un reparto de claveles a los asistentes, guiño evidente a la historia de la ciudad.