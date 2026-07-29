Cómo la primera parte de 2026 ha tenido dos mitades para Ferrari F1

Ferrari no ha vivido precisamente "los mejores y los peores momentos", como diría Charles Dickens, en lo que va de la temporada 2026 de Fórmula 1, pero el director del equipo, Frederic Vasseur, sigue considerando que las primeras 11 pruebas del año han seguido un patrón doble.

Ferrari ha sido el segundo en el campeonato de constructores desde la primera carrera de la temporada, pero ha podido plantar cada vez más cara a Mercedes, incluidas dos victorias de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Barcelona y Silverstone.

"La primera parte de la temporada se desarrolló, diría yo, probablemente en dos etapas", dijo Vasseur tras el Gran Premio de Hungría. "La primera se extiende hasta España, donde Mercedes volaba y nos sacó unos 100 puntos de ventaja en cuatro o cinco carreras. Y tras eso, después de España, cuando nos recuperamos y sumamos más puntos que Mercedes en esas mismas cuatro o cinco carreras", explicó.

Pos Equipo Puntos hasta Mónaco Pos Equipo Puntos desde Barcelona 1 Mercedes 244 1 Ferrari 142 2 Ferrari 165 2 Mercedes 135 3 McLaren 116 3 Red Bull 108 4 Red Bull 69 4 McLaren 104 5 Alpine 50 5 Racing Bulls 31 6 Racing Bulls 35 6 Alpine 11 7 Haas 21 7 Audi 10 8 Williams 11 8 Haas 0 9 Audi 2 9 Williams 0 10 Aston Martin 1 10 Aston Martin 0

El análisis de Vasseur se confirma a grandes rasgos si nos basamos en los puntos reales obtenidos por cada equipo, aunque hay que señalar que los pilotos de Mercedes han sufrido algo más de mala suerte últimamente —incluida la retirada por problemas técnicos de George Russell cuando iba en cabeza en Canadá y la desafortunada penalización en Mónaco.

Mientras que un fallo mecánico dejó a Andrea Kimi Antonelli fuera de la segunda posición en Silverstone. Russell también sufrió un trompo en la carrera de Spa-Francorchamps y solo sumó seis puntos en Hungría, debido a diversos problemas técnicos.

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: John Thys / AFP vía Getty Images

Por supuesto, Ferrari tampoco se ha librado de los problemas, como demostró su accidentado fin de semana en Hungaroring.

"Si tuviera que sacar una conclusión basándome en Hungría, diría que lo que tenemos que mejorar es la ejecución", dijo Vasseur. "Pero, en general, nuestra ejecución hasta ahora ha sido probablemente buena desde el inicio de la temporada. Sabemos que tenemos que mejorar en lo que respecta al motor, y lo haremos, aunque la inercia en el motor sea mucho mayor que en el chasis [ya que el desarrollo lleva más tiempo]. Pero lo más importante sería poder mantener el ritmo en el desarrollo".

En cuanto a la clasificación, la diferencia de Ferrari respecto a la pole position fue de una media de 0,442s hasta Mónaco, pero desde Barcelona ha sido de 0,204s, lo que apunta a un progreso notable, especialmente en comparación con Mercedes.

Aun así, los rivales tampoco se han quedado precisamente de brazos cruzados; durante los mismos periodos, la diferencia de Red Bull pasó de 0,577s a 0,466s, mientras que McLaren la redujo de 0,469s a 0,383s, con Lando Norris logrando la pole en Hungría.

"McLaren ha dado un gran paso adelante, pero no siguen exactamente la misma filosofía, porque incorporan paquetes más importantes", explicó Vasseur. "Creo que el último fue en Miami o en Canadá. Sin duda, cada vez que incorporan algo, dan un gran paso".

"Pero nosotros tenemos un enfoque diferente: intentamos introducir piezas cada carrera. Y tenemos que mantener este impulso, porque aún quedan 12 carreras por disputar, no sé si son 11, 12 o 10, pero son muchas. Y tenemos margen de mejora en el chasis en todos los aspectos, así que debemos mantener este ritmo", añadió el francés.

Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Por su parte, Hamilton se muestra bastante optimista respecto a que Ferrari recorte distancias con Mercedes cuando el Cavallino Rampante actualice por fin su unidad de potencia en las siguientes semanas al parón de verano.

"Ha sido una primera mitad de año increíble, teniendo en cuenta que probablemente hemos estado tres o cuatro décimas por detrás en las rectas debido a la potencia durante la primera mitad de la temporada", señaló Hamilton. "Sé que los chicos están trabajando duro para traer mejoras en ese aspecto".

"Hemos estado incorporando mejoras fin de semana tras fin de semana. Esperamos tener más por venir en la segunda mitad y simplemente seguimos esforzándonos. Creo que la segunda mitad será más fuerte. Normalmente, la segunda mitad es una etapa más fuerte para mí. Así que voy a aprovechar este tiempo para recargar pilas e intentar volver más fuerte, en mejor forma y mejor preparado mentalmente".

En cuanto a Leclerc, él también cree que la carrera por el desarrollo será clave en lo que queda de temporada.

"De nuevo, es un campeonato en el que las mejoras son mucho más importantes que en el pasado, porque nos permiten dar un gran paso adelante", señaló el monegasco. "Lo hemos visto con McLaren este fin de semana [en Hungría]. Así que va a ser importante que nos mantengamos al día y que sigamos siendo tan agresivos como lo hemos sido con el programa de desarrollo. Y ya veremos cómo va en Zandvoort".

Información adicional de Roberto Chinchero y Stuart Codling