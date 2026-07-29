McLaren completa dos días de test en Portimao antes de 2027

Dos y tres días después de lograr en Hungría su primera victoria de 2026 (y por tanto la primera de Lando Norris como vigente campeón, con el #1 en su monoplaza), McLaren se desplazó al circuito Internacional del Algarve (Portimao) para dos jornadas de los llamados TPC, es decir, pruebas con monoplazas de al menos dos años de antigüedad.

El coche utilizado fue el MCL60 de 2023, y junto a Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos titulares, estuvo en pista el protegnido de McLaren, Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 3 en 2024 y de Fórmula 2 en 2025.

Para Norris fue un especial regreso al lugar donde en 2017 se estrenó con un Fórmula 1, concretamente con el MP4/26, aunque luego solo pudo ser quinto en las dos carreras disputadas allí en 2020 y 2021. Pero precisamente para McLaren fue una buena ocasión de ir a una pista que se espera esté en el calendario 2027 de F1, por más que el test de hoy fuera con las viejas unidades de potencia y por tanto no pudiera sacar demasiada información valiosa.

Norris completó 49 vueltas (225 km) este martes, mientras que Oscar Piastri se estrenó el martes con 55 vueltas (256 km) por la tarde, en su debut en esta pista. También fue la primera vez para Fornaroli, con 47 vueltas (217 km) las tardes. El italiano, que había hecho su segunda sesión de F1 en la FP1 del pasado viernes en Hungría, pudo aprender de los dos pilotos titulares.

Con esto, McLaren ha sacado el MCL60 este año en cinco circuitos, en Barcelona, Silverstone, Austin, Monza y Portimão, y no se detendrá ahí, aunque ahora llega para ellos por fin la pausa veraniega.

"Ha sido una prueba productiva para nosotros, y ha sido estupendo volver a Portimão. Aquí fue donde conduje un monoplaza de F1 por primera vez, así que es un circuito especial para mí. Además, es un circuito en el que da gusto pilotar, con algunas curvas divertidas y exigentes", dijo Lando Norris.

"Hemos podido completar todo lo que queríamos y sumar unos kilómetros muy valiosos. Es una buena forma de despedir la temporada antes de las vacaciones de verano. Estoy deseando pasar tiempo con mi familia y amigos, recargar pilas y volver con fuerza en Zandvoort".

Oscar Piastri comentó: "Era la primera vez que pilotaba en el circuito de Fórmula 1 de Portimão. Las condiciones cambiantes lo convirtieron en un lugar interesante para pilotar, y los desniveles lo hicieron realmente divertido. Hemos completado todo el programa que nos habíamos propuesto y el equipo está contento".

"Es un buen momento para hacer una pausa antes del parón veraniego. Ha sido una temporada bastante intensa para nosotros, así que vendrá bien a todos desconectar un poco antes de volver a la acción".

Leonardo Fornaroli, por su parte, declaró: "He disfrutado mucho formando parte de este evento en Portimão. Era la primera vez que pilotaba en este circuito, y cada oportunidad de conducir el MCL60 en una prueba de TPC es importante para mi desarrollo. Ha sido genial trabajar junto a Lando y Oscar. Observar cómo abordan las diferentes condiciones y escuchar sus comentarios son experiencias de aprendizaje muy valiosas para mí".

"Hemos completado muchas vueltas a lo largo de ambos días. El viento lo hizo un poco más complicado, así que hubo mucho que aprender. Quiero dar las gracias al equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1 y a todo el equipo del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren por su apoyo constante y por las oportunidades de desarrollo que me ofrecen. Noto cómo mejoro con cada vuelta y estoy deseando seguir progresando a partir de aquí".