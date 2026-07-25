Ferrari se culpa de la sanción a Hamilton en Hungría: "El fallo fue nuestro"

Ferrari ha asumido la responsabilidad por la sanción de tres posiciones en parrilla que recibió Lewis Hamilton para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, después de bloquear de forma involuntaria a Oscar Piastri al inicio de la última vuelta lanzada del piloto de McLaren en la clasificación.

Se trata de un doble golpe para Hamilton, que incluso llegó a aparcar en la primera posición del parc fermé, sin saber que Lando Norris le había arrebatado la pole position con la bandera a cuadros ya ondeando.

La segunda vuelta de Hamilton en la Q3 fue más desordenada y lenta que la primera: marcó un 1:18.906 frente al 1:17.219 que había conseguido anteriormente. Justo después de cruzar la línea de meta, Max Verstappen hizo un trompo en la última curva, lo que provocó la aparición de banderas amarillas.

Ese incidente fue el origen del malentendido. Hamilton pareció sorprenderse al descubrir que Piastri estaba en una vuelta lanzada, pese a que el australiano le había adelantado entre las curvas 12 y 13 mientras completaba su vuelta de preparación.

"Se lo dijimos [que Piastri se acercaba], pero demasiado tarde", reconoció después el jefe del equipo Ferrari, Frederic Vasseur. "Si hay un error, es nuestro".

Después de que Hamilton cruzara la meta, su ingeniero de carrera, Carlo Santi, le comunicó por radio:

—"Piastri empujando... bandera amarilla, bandera amarilla."

—"¿Dónde está Piastri?", preguntó Hamilton.

—"Detrás... bandera amarilla", respondió Santi.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Las imágenes onboard muestran a Hamilton mirando por los retrovisores antes de trazar con normalidad la curva 1, aunque posteriormente explicó a los comisarios que no llegó a ver a Piastri. Aunque el vídeo va acompañado de la radio del equipo, existe un desfase, ya que la Fórmula 1 retrasa entre cinco y quince segundos las emisiones de las conversaciones por radio para poder filtrar posibles insultos u otros contenidos.

En este caso, la conversación se emitió después de que Hamilton ya hubiera perjudicado a Piastri en la curva 1, cuando en realidad se produjo entre la línea de meta y esa primera curva.

"¿Piastri estaba en vuelta o...?", preguntó Hamilton después de que el piloto de McLaren le adelantara. Tras una larga pausa, Santi respondió: "Me despistó la bandera amarilla".

Todo apunta a que Hamilton pensó que Piastri estaba regresando a boxes y no preparándose para iniciar una vuelta rápida.

"Literalmente me avisaron cuando ya estaba justo detrás de mí, en el vértice de la curva, así que no tenía ni idea de que venía", explicó Hamilton tras la clasificación.

"Pensaba que todo el mundo había salido detrás de mí. Yo fui el primero en salir, así que creía que todos ya habían terminado su vuelta. Además, cuando salí del pitlane, el coche que tenía detrás era Charles, así que eso era lo que yo entendía que estaba pasando. Es una locura, porque hasta entonces todo había sido limpio y, por supuesto, no fue intencionado".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Como Piastri se vio obligado a abortar su vuelta lanzada, la sanción era prácticamente inevitable. Hamilton, por tanto, partirá desde la quinta posición, en la tercera fila de la parrilla, en lugar de hacerlo desde la primera.

En la resolución, los comisarios explicaron: "El piloto del coche 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje por radio de su equipo avisándole de la llegada del coche 81 hasta que este ya estaba muy cerca."

Y añadieron:

"También declaró que, debido a la posición de su coche en la pista, el coche 81 no era visible a través de sus retrovisores."