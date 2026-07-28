El colapso de Ferrari: cómo el mejor chasis de la F1 no logró subir al podio en Hungría

Sus rivales afirman que Ferrari cuenta con el chasis más ágil de la Fórmula 1, aunque no tenga el mejor motor ni la mejor aerodinámica, por lo que, en general, se espera que su SF-26 destaque en circuitos en los que la velocidad en recta es menos importante que la capacidad de mantener altas velocidades al entrar en curvas lentas.

Y, sin embargo, ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc lograron hacerse con la pole position en Hungría. Y lo que es aún más sorprendente, y contrario a lo esperado, ninguno de los dos subió al podio el domingo.

Leclerc fue el más rápido en la FP1 del viernes, antes de que Hamilton le superara en la FP2, logrando un doblete. Pero en la FP3 y en la clasificación, ambos fueron superados por el posterior ganador de la carrera, Lando Norris. Hamilton fue el que más se acercó tanto en la clasificación como en la carrera, quedándose a solo 0.012 s de la pole position, pero luego fue sancionado con tres puestos por obstaculizar a Oscar Piastri en la segunda vuelta rápida del piloto de McLaren.

El domingo, Hamilton arrancó desde la quinta posición con neumáticos blandos, pero no logró una salida lo suficientemente buena como para adelantar al Red Bull de Max Verstappen, lo que comprometió su carrera. Tras adelantar a Verstappen por la estrategia de undercut en los últimos compases, recibió la orden de entrar en boxes durante una fase tardía del coche de seguridad virtual, lo que le costó posiciones en pista frente tanto a Verstappen como a Kimi Antonelli, de Mercedes, y los neumáticos blandos desgastados que le montaron en esa parada no fueron suficientes para permitirle adelantar a ninguno de los dos coches.

Una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pitlane le hizo caer del cuarto al quinto puesto, por detrás de Leclerc, al pasar la bandera a cuadros.

Leclerc, que se había clasificado a dos décimas de Hamilton, afirmó que "el ritmo nunca estuvo al nivel de Lewis" en esa sesión. Comenzó la carrera desde la segunda posición de la parrilla —con neumáticos blandos, al igual que su compañero de equipo—, pero quedó rezagado tras Piastri, Verstappen y Hamilton en la primera vuelta y le costó mucho destacar a lo largo de toda la carrera.

Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, afirmó que Norris "superó las expectativas" al conseguir la pole en la clasificación, y señaló que el chasis de McLaren aún no estaba a la altura del de Ferrari. Entonces, ¿cómo es que el coche que, en teoría, debería haber sido el más fuerte en el Hungaroring, dada su posición en la parrilla, no logró subir al podio?

"Creo que lo que más me llama la atención es que, de las últimas tres carreras, hubo dos en las que esperábamos tener dificultades y acabamos primero y segundo", declaró Leclerc tras la carrera.

"Y en la carrera en la que esperábamos hacerlo bien, acabamos cuarto y quinto. Así que hay claramente una tendencia —y no es que un coche esté rindiendo bien porque él [Lewis] esté haciendo una carrera excepcional al volante—".

"Quiero decir que ambos coches parecen tener esa tendencia de rendir bien en los fines de semana en los que esperábamos tener dificultades y de tener dificultades en los fines de semana en los que pensábamos que lo haríamos bien. Así que hay que entender esto".

"También es cierto que, con una buena salida hoy, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Porque en un circuito como este no hay muchas oportunidades de adelantamiento".

Sin duda, ha habido fallos de ejecución, tal y como señaló el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, en su análisis posterior a la carrera. Ni Leclerc ni Hamilton disponían de un juego nuevo de neumáticos Pirelli de compuesto medio para la carrera, ya que los habían utilizado en la clasificación, pero tampoco estaban muy satisfechos con el comportamiento del coche con ese compuesto durante el fin de semana.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Artur Widak / NurPhoto vía Getty Images

El resto de pilotos de cabeza salieron con neumáticos medios. El SF-26 tiene fama de ser exigente con los neumáticos, por lo que era de esperar que el ritmo de carrera resultara problemático al salir con un compuesto blando con una temperatura ambiente de 31°C y una temperatura de pista de 51°C. Pero los blandos, tal y como ya había señalado Pirelli el viernes, aguantaban notablemente bien; de hecho, Verstappen completó el resto de la carrera con un juego de blandos ya desgastados que montó al final de la vuelta 41.

Además, a pesar de esa conocida vulnerabilidad, McLaren se mostró lo suficientemente cauteloso ante la amenaza de un undercut de Hamilton a sus pilotos —mientras rodaban en primera y segunda posición— como para hacer entrar a Piastri en boxes en respuesta a la primera parada del británico (para montar neumáticos duros) al final de la vuelta 13. Hamilton logró adelantar a Verstappen con un undercut, pero salió por detrás del VCARB de Liam Lawson; entonces, el holandés le adelantó por la izquierda mientras ambos superaban a Lawson.

Según él mismo admitió, Lewis "no vio venir a Max". Y, como también reconoció, "mi carrera se fue al traste a partir de ahí".

La última parada en boxes le costó posiciones en pista y distó mucho de ser perfecta: Hamilton bloqueó las ruedas al entrar en el box y falló en el alineamiento, lo que ralentizó el cambio de ruedas; después, soltó el limitador de velocidad del pitlane una fracción de segundo antes de lo debido.

"No estoy muy seguro de por qué paramos al final", dijo. "Recibí la orden justo antes de entrar en el pitlane, así que no tuve tiempo de discutirlo. Nunca habría parado si eso significaba renunciar a mi posición en pista".

Vasseur lo calificó como un ejemplo clásico de errores que se acumulan unos tras otros, y probablemente tenga razón. Pero Hamilton ha ganado suficientes campeonatos del mundo como para saber cómo gestionar correctamente un fin de semana de carrera.

Aún persisten las dudas sobre el aparente capricho del propio monoplaza. Es como si el SF-26 no dejara de pillar por sorpresa al equipo y a sus pilotos: Mercedes y McLaren —a pesar de algún fallo técnico ocasional— disfrutan de un nivel de previsibilidad que les permite ser proactivos, mientras que Ferrari tiene que limitarse a reaccionar.

"No estuvimos especialmente brillantes en ningún momento de la carrera", concluyó Leclerc.

"El primer tramo con neumáticos duros [su segundo tramo de carrera] no estuvo mal; el último tramo con blandos fue bastante bueno. Pero luego hubo demasiados altibajos y creo que ahí es precisamente donde tenemos que trabajar".

"[El objetivo] es intentar encontrar esa consistencia con este coche, porque ha sido muy, muy complicado en algunas tandas para Lewis y en otras para mí. Y resulta un poco extraño lo poco que se correlaciona todo".