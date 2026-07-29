En Mercedes no se preocupan: "Hasta la IA predecía la victoria de McLaren en Hungría"

Tras ganar las seis primeras carreras de la temporada, el dominio de Mercedes en la Fórmula 1 se ha visto cuestionado en las últimas semanas, de hecho, solo han logrado ganar dos de los últimos cinco grandes premios. Sin embargo, a pesar de los avances de McLaren, que le ayudaron a llevarse la victoria en el Gran Premio de Hungría, el jefe de las flechas plateadas, Toto Wolff, no está preocupado por el progreso de sus rivales.

Mercedes partía como gran favorita de cara a la nueva era de la F1 en 2026, y lo respaldó con un ritmo implacable que a sus rivales les costó igualar. Sin embargo, con las mejoras de Ferrari y McLaren —y algunos problemas de Mercedes—, los alemanes han flaqueado en las últimas carreras.

Su punto más bajo fue Hungría, donde Lando Norris se hizo con la pole con una ventaja de tan solo 0,012s sobre Lewis Hamilton, y acabó ganando la carrera. Mercedes, por su parte, tuvo que conformarse con el cuarto y el séptimo puesto en la clasificación, antes de que el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, terminara tercero el domingo. Pero el cambio de rumbo en los resultados del equipo de color papaya no preocupa a Wolff.

"Si le preguntabas a la inteligencia artificial quién era el favorito en Budapest, te decía que McLaren", afirmó el jefe de Mercedes tras la carrera del domingo, cuando se le preguntó por el avance de McLaren.

"Han sido el equipo dominante aquí en los últimos años; creo que el año pasado quedaron primero y segundo, o algo así. Así que, sin duda, es uno de los circuitos que más les favorecen, y que no nos vamuy bien a nosotros".

"Tenemos que tener cuidado de no pasar de pensar que 'de repente todos son rápidos' a que 'de repente un equipo ya no lo es”'. Creo que sin duda han dado un paso adelante y que están en la lucha; nosotros llevamos tiempo sin traer ninguna mejora y se ve que esto va a ser una batalla de desarrollo también de cara al futuro", añadió.

Toto Wolff admite que McLaren ha «dado un paso adelante» y ahora está «en la lucha» Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La carrera por el desarrollo es un tema muy importante en 2026, ya que se espera que la mejora del rendimiento este año sea rápida a medida que los equipos se familiaricen con sus nuevos coches y el nuevo reglamento. Ferrari ha llevado una gran cantidad de piezas a la pista para sacar todo el potencial del SF-26, mientras que McLaren le ha seguido el ritmo de forma constante, con piezas nuevas en Miami, Spa y Hungría.

Por el contrario, Mercedes ha sido más gradual con sus mejoras, lo que, según Wolff, es un síntoma de la nueva era de límites de gastos en la F1.

"Tenemos que ser realmente estratégicos a la hora de decidir cuándo traemos nuestras actualizaciones", reconoció. "En lugar de introducirlas en cada gran premio como en el pasado, ya no podemos hacerlo, así que al final tendrás que agruparlo en una mejora y probablemente ganarás un poco más respecto a los demás, pero luego esa ventaja se está nivelando todo el rato y los demás se van haciendo más fuertes".

"Así que, sí, estamos introduciendo mejoras, estamos supervisando cuántas podemos traer y, por el momento, en lo que respecta al límite de gastos, estamos en una buena posición; hemos intentado concentrarlas un poco más en la segunda mitad de la temporada, hemos esperado… y ya veremos si eso es suficiente", concluyó.