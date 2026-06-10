Albon descubre la gran virtud de Sainz: "Tiene un cerebro de ingeniero"
Alex Albon destacó el enorme valor de Carlos Sainz dentro de Williams y señaló que su capacidad de análisis, comunicación y trabajo con los ingenieros ha sido clave para el crecimiento del equipo.
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Carlos Sainz aterrizó en Williams en 2025 acompañado de una enorme expectación. Después de cuatro temporadas en Ferrari, varias victorias y de haber demostrado que podía plantar cara regularmente a Charles Leclerc, el madrileño iniciaba una nueva etapa junto a Alex Albon en una alineación que muchos consideraron una de las más fuertes y equilibradas de toda la parrilla.
Un año y medio después, la convivencia entre ambos pilotos no solo ha funcionado, sino que se ha convertido en uno de los pilares sobre los que Williams quiere construir su futuro. Y si alguien puede dar fe de ello es precisamente Albon, que en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, volvió a deshacerse en elogios hacia su compañero.
Aunque el tailandés reconoció que ambos comparten una forma muy parecida de preparar los fines de semana, quiso destacar especialmente una cualidad que considera diferencial en el español. "Diría que su mayor fortaleza es en realidad su feedback y su comunicación. Es el trabajo fuera del coche lo que hace realmente bien", explicó Albon.
La capacidad de Sainz para transmitir información útil a los ingenieros ha sido una de las características más alabadas a lo largo de su carrera. Desde McLaren hasta Ferrari, pasando ahora por Williams, numerosos responsables técnicos han destacado su habilidad para identificar problemas y orientar el desarrollo de un monoplaza.
Albon coincide plenamente con esa visión.
"Habla muy bien, tiene una gran visión de las cosas. Tiene un cerebro de ingeniero. Creo que eso es realmente importante", aseguró.
Cómo Sainz y Albon trabajan en la misma dirección
Más allá de la velocidad pura, el piloto de Williams considera que ambos han encontrado una fórmula de trabajo especialmente efectiva para ayudar al equipo a progresar. De hecho, explicó que la experiencia conjunta les permite incluso afrontar sesiones de entrenamientos con programas completamente distintos para acelerar el desarrollo del coche.
"Nos apoyamos mucho el uno en el otro. Intentamos entender cómo hacer que el coche vaya más rápido. Me gusta la asociación que tenemos", afirmó.
Según Albon, no es habitual encontrar en la zona media de la parrilla una pareja formada por dos pilotos experimentados capaces de priorizar las necesidades del equipo por encima del beneficio individual. "Es bueno tener dos pilotos con experiencia que entienden qué necesita el equipo para seguir avanzando", añadió.
Un reconocimiento más para Sainz, cuyo impacto en Williams parece ir mucho más allá de los resultados en pista y que, según su propio compañero, se ha convertido en una de las voces más influyentes dentro del proyecto de Grove.
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