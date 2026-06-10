Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

Puede que la Fórmula 1 disputara el Gran Premio de Mónaco el pasado fin de semana, pero la acción no se detiene y este fin de semana llega Barcelona como parte del doblete que da inicio a la gira europea de 2026.

Andrea Kimi Antonelli ganó desde la pole en el Principado para ampliar aún más su liderato en el campeonato y buscar una sexta victoria consecutiva, quedándose a cuatro del récord que ostenta Max Verstappen.

Sin embargo, equipos como Ferrari, McLaren y Red Bull intentarán poner fin al arranque perfecto de Mercedes, mientras que en la zona media también hay asuntos pendientes tras lo ocurrido en Mónaco.

Estas son cinco claves a seguir en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

¡No te lo pierdas!: Fórmula 1 Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

¿Antonelli puede seguir ganando para siempre?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Erik Junius

Después de cinco victorias consecutivas y una ventaja de 68 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, cada vez resulta más difícil centrar el debate en cuándo reaccionará el británico y no en el dominio que está ejerciendo Andrea Kimi Antonelli.

El panorama ha dado un giro inesperado respecto a lo que se preveía antes de la temporada. Con el cambio reglamentario de 2026, Mercedes aparecía como el gran favorito, y muchos daban por hecho que Russell sería quien lideraría la candidatura al título gracias a su experiencia y a su excelente campaña de 2025.

La diferencia entre ambos pilotos la pasada temporada fue enorme, con 169 puntos de ventaja para Russell, por lo que parecía difícil imaginar que Antonelli pudiera darle la vuelta a la situación tan rápidamente. Sin embargo, el italiano lo ha conseguido gracias a una combinación de talento propio y de los problemas que ha sufrido su compañero.

Aunque Russell tuvo mala suerte en Shanghai, Suzuka y Montreal, también fue claramente superado por Antonelli en Miami y Mónaco. De hecho, tras la cita monegasca se mostró visiblemente desconcertado por cómo se ha desarrollado la temporada.

Da la sensación de que empieza a asumir que sus aspiraciones al título se están complicando seriamente. Aun así, Antonelli tampoco puede ganar siempre, por lo que Barcelona podría ser el escenario ideal para una reacción de Russell.

¿Llegará la primera victoria de Hamilton con Ferrari?

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Erik Junius

Si se observa la clasificación general, Russell ni siquiera es el principal perseguidor de Antonelli. Ese honor corresponde actualmente a Lewis Hamilton. El británico aventaja en dos puntos a su antiguo compañero de Mercedes gracias a dos segundos puestos consecutivos, confirmando su resurgir en esta nueva etapa con Ferrari.

Las dificultades de Hamilton en Ferrari durante 2025 fueron ampliamente comentadas, pero ahora dispone de un monoplaza más adaptado a su estilo de conducción, ha participado activamente en su desarrollo y además trabaja con una estructura técnica diferente a su alrededor. Todo ello ha contribuido a que afronte 2026 con mucha más confianza.

"Está todo increíblemente ajustado. No puedo creer que vaya segundo en el campeonato y estoy muy feliz y agradecido por ello", aseguró Hamilton en Mónaco.

Barcelona es, además, uno de sus circuitos predilectos. Comparte el récord de seis victorias con Michael Schumacher, aunque también es cierto que Ferrari parece haber desaprovechado una gran oportunidad en las lentas curvas de Mónaco. Si no pudo batir allí a Mercedes, donde las características del trazado parecían favorecerle, hacerlo en Barcelona podría resultar aún más complicado debido a la fortaleza de la unidad de potencia alemana.

Aun así, una avería o cualquier imprevisto para los Mercedes podría abrirle de inmediato la puerta a luchar por la victoria.

La primera prueba real para los paquetes de mejoras

Barcelona Photo by: Pirelli

La revolución reglamentaria de 2026 ha alterado por completo el orden competitivo. Mercedes ha pasado a liderar la Fórmula 1 tras años complicados, desplazando del primer puesto a McLaren y Red Bull, protagonistas de las últimas temporadas.

Pero este campeonato se decidirá en gran medida por la capacidad de desarrollo. Los equipos solo podrán extraer todo el potencial de sus coches mediante constantes actualizaciones.

Las primeras evoluciones llegaron en Miami y continuaron en Montreal, aunque la naturaleza de ambos circuitos, unida a la singularidad de Mónaco, ha dificultado obtener una fotografía clara de la jerarquía real. Barcelona, en cambio, es uno de los trazados más conocidos por los equipos y debería ofrecer una referencia mucho más fiable.

Mercedes seguirá siendo el rival a batir, pero Ferrari y Red Bull esperan reducir distancias gracias a sus nuevas piezas. McLaren, por su parte, sigue siendo una incógnita tras mostrar destellos de competitividad en Miami y perder impulso en las dos citas posteriores.

En la zona media, Audi, Racing Bulls y Alpine luchan por liderar el grupo perseguidor, mientras que Cadillac y Aston Martin también estrenarán novedades con el objetivo de evitar quedarse rezagados.

Las consecuencias de Mónaco

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El Gran Premio de Mónaco todavía sigue generando debate, especialmente por el caso de Pierre Gasly. El piloto francés pasó de terminar tercero a caer hasta la séptima posición tras recibir dos sanciones por exceso de velocidad en el pitlane.

Ojo a esto: Fórmula 1 La FIA convoca a Alpine para estudiar si recupera el podio de Gasly en Mónaco

Sin embargo, Alpine ha solicitado un Derecho de Revisión ante la FIA al considerar que Gasly nunca superó realmente el límite permitido. El peculiar sistema de medición utilizado en el pitlane de Mónaco ha generado polémica. En lugar de registrar una velocidad instantánea, la FIA calcula una media mediante transpondedores y bucles de cronometraje instalados a lo largo del carril rápido.

Eso habría perjudicado a algunos pilotos que trazaron una trayectoria más corta en las curvas del pitlane, recorriendo menos distancia entre puntos de control pese a circular dentro del límite establecido.

Alpine confía en demostrar que eso fue exactamente lo que ocurrió con Gasly y espera recuperar el podio. La audiencia se celebrará el jueves, por lo que el francés será uno de los nombres más seguidos durante el fin de semana.

Tras la carrera llegó incluso a afirmar que le habían "robado" su sexto podio en Fórmula 1.

¿Veremos el futuro de la Fórmula 1 en pista?

Colton Herta, Hitech GP Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Los equipos están obligados a utilizar pilotos con un máximo de dos grandes premios disputados en varias sesiones de entrenamientos libres durante la temporada, y Barcelona es uno de los escenarios favoritos para cumplir con esta normativa.

Williams contará con Luke Browning, McLaren dará a Leonardo Fornaroli su debut en una sesión oficial de F1 y Audi utilizará a Paul Aron, piloto reserva de Alpine. También participarán Dino Beganovic con Ferrari, Ayumu Iwasa en lugar de Isack Hadjar en Red Bull, Frederik Vesti con Mercedes y Colton Herta con Cadillac.

Precisamente Herta es uno de los nombres más interesantes. Tras dejar la IndyCar para competir en Fórmula 2, busca sumar los puntos necesarios para obtener la superlicencia y aspirar a un asiento en Fórmula 1 en el futuro.

Fornaroli también llega con un currículum brillante, después de conquistar la Fórmula 3 en 2024 y la Fórmula 2 en 2025.

Más allá de ofrecer una oportunidad a los jóvenes talentos, estas sesiones permitirán a los equipos recopilar datos, probar reglajes y realizar simulaciones fundamentales para preparar el resto del fin de semana. Al mismo tiempo, cada rookie intentará destacar y demostrar que merece una oportunidad en la máxima categoría.