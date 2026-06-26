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Russell, sorprendido, ve a McLaren como rival en Austria: "Parecían volar"

El ritmo de McLaren tanto a una vuelta como en tanda larga sorprendió a George Russell tras la FP1 y la FP2 del GP de Austria 2026 de la F1.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Eric Le Galliot

Tras unos Libres 1 que prometían mucha felicidad para Mercedes, los Libres 2 del Gran Premio de Austria han dejado algo más de dudas en el equipo alemán, sobre todo en cuanto a George Russell se refiere que acabó quinto, a 0.6s de la referencia de su compañero Andrea Kimi Antonelli, seguido de cerca por los McLaren.

Fue precisamente el cambio de ritmo de los coches de color papaya de la FP1 a la FP2 lo que más sorprendió al piloto británico.

"La FP1 fue una sesión muy buena para los dos. Teníamos muy buen aspecto y, nada más empezar la FP2, McLaren parecía volar, para ser sincero, y obviamente eso me complicó la sesión. Su ritmo de carrera y su ritmo en una sola vuelta parecen bastante decentes".

Cuando se le preguntó a Russell si los rivales se habían acercado a ellos en los Libres 2 o si habían sido ellos que habían retrocedido, el británico lo tuvo bastante claro.

"Creo que fue más bien que los demás tuvieron una sesión bastante complicada. Cada vez que los veía en las pantallas de televisión, estaban en el box con problemas. Ya sabes, Lando Norris solo salió al final. Creo que Lewis Hamilton tuvo algunos problemas, Max Verstappen también. Así que creo que eso probablemente favoreció un poco nuestro ritmo en la FP1, pero las cosas iban bien".

"Pero, como he dicho, fue toda una sorpresa ver esa primera vuelta de los McLaren en la FP2 para colocarse justo en lo más alto, y su ritmo de carrera, sobre todo en el lado de Lando, que parecía un poco mejor que el nuestro", explicó.

De cara a la clasificación de este sábado, Russell cree que será importante controlar la temperatura de los neumáticos, ya que la parecen "quemarse" cuando salen al asfalto.

"Los neumáticos se están quemando ahí fuera y lo están pasando fatal. Así que intentar encontrar ese punto óptimo, intentar equilibrarlo a lo largo de una vuelta, aunque solo sean 11 curvas, en estas condiciones, no es sencillo", concluyó el piloto británico de Mercedes en la Fórmula 1.

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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