Piastri, listo para debutar con Alpine en el GP de Francia 2022

Oscar Piastri hará su debut oficial en la máxima categoría del automovilismo con Alpine en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de 2022, según ha podido saber Motorsport.com. Todos los equipos están obligados a alinear en dos sesiones de prácticas a novatos en esta temporada, y en las escuderías alternarán a sus pilotos titulares.

Las dos veces del australiano al volante del monoplaza galo se consideran clave como parte de un aprendizaje en el papel de reserva, junto con las pruebas privadas con el A521 de la pasada campaña que ya ha realizado en Qatar y Silverstone. El jefe del equipo, Otmar Szafnauer, solo confirmó que el estreno de Piastri en la Fórmula 1 se produciría "pronto", y que no será en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde los de Enstone introducirán otro paquete de actualizaciones.

"Podemos decir que no será en Silverstone", dijo el estadounidense. "Pero no está lejos, la respuesta es que tenemos previsto ponerle en el coche, pero aún no lo hemos anunciado".

Dado que Austria es una carrera al sprint y, por tanto, los pilotos solo tienen una sesión de entrenamientos antes de la clasificación de la tarde del viernes, el estreno de Piastri es lógico que llegue en la carrera de casa de Alpine.

El australiano participó en una prueba de la Fórmula Renault Eurocup en Paul Ricard en 2019, pero no compitió en ninguna de sus temporadas en la F3 y F2, de las cuales salió campeón. Se espera que el de Melbourne sea piloto de Williams en 2023 mientras que continúa ligado a Alpine, aunque Szafnauer sigue restando importancia a cualquier especulación sobre su futuro.

"Oscar [Piastri] es un joven y brillante talento, como todos sabemos", dijo en Canadá. "Y ha estado probando el coche del año pasado, en más sitios que en Silverstone, lo ha hecho más veces y las hará en el futuro, lo está haciendo muy bien".

"Tenemos contrato con Oscar y estamos considerando algunas opciones sobre él. Así que no hay necesidad de apresurarse, nos tomaremos nuestro tiempo, y en el momento adecuado, dentro de la silly season, echaremos un vistazo", reconoció. "Tomaremos ese tipo de decisiones".

En las nueve primeras carreras, solo dos equipos ha sustituido a sus pilotos para una sesión de Libres 1. Red Bull bajó del coche a Sergio Pérez para montar a Jüri Vips, mientras que Nyck de Vries sustituyó a Alex Albon en Williams en la misma cita en Barcelona.

Además, Alfa Romeo cumplió oficialmente con una de sus obligaciones cuando Guanyu Zhou debutó en la Fórmula 1 en Bahrein. Incluyendo a Piastri, son 17 las sustituciones que debe realizarse aún durante el resto de la temporada.