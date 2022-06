La férrea defensa y elogios de Rosberg sobre Alonso

Cargar el reproductor de audio

Por Marta Sánchez

Nico Rosberg se retiró del automovilismo profesional tras la temporada 2016, como reciente campeón del mundo y prácticamente sin previo aviso (cinco días después de coronarse). Sin embargo, el alemán no dejó la Fórmula 1 completamente de lado y, entre sus cometidos actuales, se encuentra el de colaborador y experto de Sky Sports.

El ex piloto nunca ha tenido problemas en decir su opinión sobre otros pilotos y, en esta ocasión, Fernando Alonso fue el receptor de sus palabras, en medio de un debate sobre la edad de los pilotos y cuándo deberían colgar el casco.

"Tiene diez años más que yo cuando me retiré, es una locura", bromeó Rosberg cuando le presentaron el tema. "Soy un gran fan de Alonso en estos momentos, porque es muy emocionante verle. Todos sabemos que, a nivel de talento y habilidad, es uno de los mejores de todos los tiempos".

El alemán también habló sobre algunas de las que siempre se han destacado como las peores cualidades de Alonso, como el hecho de que muchas veces tuvo problemas para estar en los mejores equipos con los mejores coches, por haberse cerrado las puertas debido a su actitud en el pasado.

"Era, definitivamente, uno de sus mayores defectos a lo largo de su carrera, creo, en lo que a poder haber logrado incluso mejores resultados se refiere. Pero en términos de talento, claramente es uno de los mejores de todos los tiempos, es brillante verle al volante. Me refiero, lo que está haciendo ahora con su coche...".

Esteban Ocon, actual compañero de Alonso en Alpine, tampoco se escapó. Siempre se ha dicho que el mayor rival de un piloto de F1 es su compañero pero según Rosberg, el español no tiene de qué preocuparse.

"Ocon es un piloto muy bueno pero Alonso... En Montreal estuvo a miles de kilómetros de distancia todo el fin de semana, en términos de rendimiento. No, es increíble".

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero Rosberg no pudo evitar poner a Alonso al lado de Michael Schumacher para así ilustrar su punto de vista.

"Fui compañero de equipo de Michael Schumacher, y Michael tenía 40, 41, 42 años cuando estuvimos juntos. Lo que vi con Michael es que la velocidad seguía ahí la mayor parte del tiempo, pero sí que a veces había alguna debilidad en la habilidad de adaptarse rápidamente a situaciones nuevas", explicó sobre el siete veces campeón del mundo.

Nico Rosberg y Michael Schumacher cuando fueron compañeros de equipo en Mercedes

"Que siga conduciendo así es genial", sonrió Rosberg, a pesar de que también asegura que sabe que el mejor pico de forma del asturiano ya ha quedado en el pasado. "Estaba muy triste por él, estaba muy decepcionado viendo la tele, porque quería que subiera al podio".

Sin embargo, no tardó en encontrar culpables a los problemas que sufrió Alonso: "Creo que Alpine también cometió un pequeño error, no es simplemente mala suerte con todos esos coches de seguridad virtual y todo eso, podían haber entrado al pitlane en algún momento, tal y como hizo Ferrari. Fue terrible verle caer así".

Una de las grandes preguntas que rodea la figura de Fernando Alonso en estos momentos es si, debido a su edad, debería dejar de lado la F1, especialmente ahora que el nombre de Oscar Piastri está en boca de todos y es el joven piloto de Alpine más prometedor, pero sigue sin tener un hueco en la categoría.

"Tengo un punto de vista corto y claro", aseguró Rosberg cuando se planteó la cuestión de si el español debería dar un paso atrás, y dejar su asiento libre para la nueva generación de pilotos.

"Alonso está conduciendo de forma increíble, así que no debería haber discusiones sobre si está quitándole el asiento a alguien", continuó, de forma tajante y defendiendo a su antiguo rival.

"Estar donde está, se lo tiene más que merecido. La forma en la que está pilotando es espectacular, le está encantando a los fans de todo el mundo, es un gran activo para Alpine".

El campeón de 2016 no quiso terminar su discurso sin dejar un recado a algunos pilotos, que parece no considera dignos de uno de los 20 asientos más exclusivos del automovilismo de velocidad.

"Quizá deberían ser otros pilotos de F1 los que hagan hueco para gente como Piastri, pero definitivamente no debe ser Alonso", concluyó, aunque no sin asegurar que iba a ser diplomático y no mencionar ningún nombre.

