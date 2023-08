Palou volverá a disputar una sesión de libres de Fórmula 1

Zak Brown, CEO de McLaren, tiene uno de los problemas que tal vez algunos jefes de equipo envidiarían en la Fórmula 1, porque mientras sus dos pilotos titulares están mostrando buenas actuaciones, también tiene firmados dos grandes de la IndyCar, Pato O’Ward y Alex Palou, a los que nadie descarta dando el salto al llamado Gran Circo.

En declaraciones a Speedweek, Brown, indicó que tanto Alex Palou como Patricio O'Ward tendrán actividad en los fines de semana de Fórmula 1 en la parte final de la temporada, para evitar distracciones en los últimos meses del campeonato 2023 de IndyCar, donde el español lidera con comodidad camino a su segundo título.

"Aún no hemos tomado una decisión final, pero tenemos que usar jóvenes o debutantes en dos sesiones de entrenamientos libres. Después del final de la IndyCar en septiembre en Laguna Seca, verás a los dos en el entorno de la Fórmula 1", declaró el directivo de la escudería de Woking, haciendo referencia a que ambos participarán en entrenamientos libres para cumplir con las dos sesiones en que deben usar un piloto novato.

El año pasado, Palou se estrenó en la FP1 del GP de Estados Unidos y el mexicano en el GP de Abu Dhabi.

Sin embargo, Brown dijo que por ahora es complicado pensar en ascender a alguno de los dos a la Fórmula 1, incluso aunque Palou tenga los puntos suficientes para hacerse con la superlicencia de la máxima categoría, dado que están satisfechos con el rendimiento de Lando Norris y Oscar Piastri.

“No veo ninguna razón para decir lo contrario. Actualmente no tenemos un asiento de titular disponible. Estoy absolutamente convencido de que ambos tienen potencial para la Fórmula 1. El rendimiento de Palou esta temporada no sorprende, pero no obstante es muy impresionante. Domina en la IndyCar, donde normalmente nadie puede dominar. Y Pato también puede convertirse en campeón”.

Este fin de semana, la IndyCar disputa la carrera en el circuito urbano de Nashville. El español llega allí con 477 puntos y es líder frente a los 397 de Josef Newgarden. Patricio O’Ward es sexto, con 329 puntos.