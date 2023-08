Alonso: "Cada cosa que hago en la vida es porque creo que voy a ganar"

Desde 'El Plan' que surgió en 2021, hasta 'La Misión' con el cambio de equipo, todos los lemas relacionados con Fernando Alonso van en la misma idea: volver a ganar en la Fórmula 1. De momento, la 33 se resiste, pero el asturiano mantiene el objetivo, como explica en 'Fabricando la 33', la entrevista exclusiva en la que enseña a DAZN la nueva fábrica de Aston Martin, y que ya está disponible en la plataforma.

Después de una primera parte de año con seis podios, Aston Martin se ha quedado algo estancado, pero Alonso cree que, sin perder de vista el dominio de Red Bull, pueden llegar más opciones de ganar, y espera aprovecharlo. "En Mónaco estuvimos muy cerca y en Canadá también, pero creo que habrá más oportunidades pese a que, siendo realistas, en Red Bull están por encima", asegura.

"La 33 se ha instalado en el equipo y vamos a intentarlo cada fin de semana, aunque sea imposible”.

Ahondando más en el fenómeno de la 33 (si alguien aún no lo sabe, lleva 32 victorias en la Fórmula 1), explicó que aunque no parece algo demasiado realista de cara a esta temporada, ayuda a mantener a todos centrados: "La 33 es una motivación para todo el equipo. No creo que por desearlo más vaya a llegar y tampoco creo que haya una posibilidad real de conseguirlo este año, pero siempre habrá alguna carrera que pueda pasar".

Un año después del anuncio de su fichaje por Aston Martin, Alonso ha visto reforzado el discurso que siempre tuvo, en el que mostraba su confianza en la escudería británica. Ahora, después de grandes resultados, su fe está aún más justificada. Ante la pregunta de si cree que podrá ganar con ellos, recurrió a su filosofía de vida: "Cada cosa que hago en la vida es porque pienso que voy a ganar. Si voy a jugar un partido de tenis o fútbol y creo que mi rival es mejor que yo o me va a ganar, no voy. En el motor es lo mismo, y creo en este equipo. No sé cuánto tiempo nos va a llevar ganar, pero pienso que lo vamos a hacer en un futuro".

En ese sentido, asegura que su equipo comparte su misma manera de ver las cosas: "La filosofía en Aston Martin es buscar la excelencia en todo lo que haces, ya que para marcar la diferencia y tener un poco más de prestaciones que todos tus rivales necesitas buscar algo más".

Recientemente el equipo reveló el sorprendente trabajo de Alonso en la nueva fábrica, y Tom McCullough, jefe de rendimiento de Aston Martin, destacó la cantidad de horas que pasa el bicampeón allí. "Me gusta ser la sombra de los ingenieros y estar en todo, ver todos los detalles del coche y que todo está funcionando y hacer como de policía para que todo el mundo esté trabajando. Me gusta estar encima de ellos y que todos trabajemos hasta la última hora", explica el #14.

Fernando Alonso ha respaldada la fiebre desatada en redes sociales desde su regreso a la F1, y así lo justificó: "Vivimos en un mundo digital y sería un error no sumarse. Hay que tener sentido del humor y reírte de ti mismo. Tengo mucha suerte del cariño que recibo".

Una admiración que no solo se encuentra en Internet, sino también en su día a día: "Hay mucha gente que me para por la calle y me da las gracias y se me olvida si les habré hecho algún favor. Pero me las dan por esas mañanas madrugando para ver Australia, por llevarles en verano al chiringuito para ver las carreras… Siempre me ha sorprendido y me ha chocado".

Y por último, en la entrevista, se hace un repaso a la nueva fábrica y a cómo se involucran los pilotos en la creación y desarrollo de los monoplazas. Fábrica que, durante al menos 14 días de estas semanas, tendrá que permanecer cerrada.