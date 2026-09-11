IndyCar - Palou acaba con éxito la validación en óvalo del IR-28 en Indianápolis

Alex Palou, cinco veces campeón de la IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2025, completó este jueves la segunda jornada de pruebas de validación del IR-28 de IndyCar para 2028 en el Indianapolis Motor Speedway, dando por concluida la sesión 15 minutos antes de lo previsto tras completar toda la lista de comprobaciones de su equipo.

Palou, en representación de los equipos Honda de Chip Ganassi Racing, se hizo cargo de las pruebas tras las primeras vueltas en óvalo del miércoles realizadas por Alexander Rossi, de Ed Carpenter Racing, quien representaba a Chevrolet. Mientras Rossi completaba vueltas bajo un calor sofocante de 90 grados y una elevada humedad, un frente frío que se acercaba hizo descender las temperaturas casi 10 grados el jueves, lo que proporcionó a IndyCar y al fabricante de chasis Dallara un espectro más amplio de datos ambientales.

El objetivo principal se centró en evaluar las configuraciones aerodinámicas y los ajustes extremos de la altura de la suspensión, más que en buscar tiempos de vuelta puros. Incluso sin centrarse en la velocidad, Palou señaló que el coche ganó ritmo de forma natural a lo largo de la sesión.

"Dimos muchas más vueltas de las que esperaba, teniendo en cuenta el tiempo, y el coche se comportó bien", afirmó Palou. "De hecho, alcanzamos bastante velocidad. Mejoramos más de 2 millas por hora a lo largo del día, y la verdad es que no tuvimos que esforzarnos demasiado para conseguirlo".

Comparando esta experiencia con el debut inicial del coche en el circuito de carretera del IMS de el mes pasado, Palou observó que la configuración ovalada resultaba mucho más familiar para los monoplazas actuales de la categoría.

"En el circuito rutero, es como si tuvieras que luchar mucho más con el coche y era bastante diferente", dijo Palou. "Aquí, aunque se notaba más fluido, me parece que es muy similar a nuestro coche actual".

Al final de la jornada, el equipo ajustó el coche para una última vuelta, ganando más de 1 mph —un salto que sorprendió a Palou, dado que no se trataba de una configuración específica para la clasificación—. El equipo también aprovechó la sesión para abordar los problemas de calor en la cabina que Rossi había señalado durante la prueba del miércoles.

"Creo que la temperatura fue un problema para Rossi ayer, pero, de hecho, hicimos algunos cambios y pudimos activar un sistema de refrigeración disponible en este coche que no tenemos en el actual", explicó Palou. "Y funcionó muy bien. Así que sí, solo me quedan un par de detalles por pulir, nada que ver con el rendimiento en circuitos de carretera".