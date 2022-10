Palou, tras su debut en F1: "Ya hemos asomado la cabeza por aquí"

Cargar el reproductor de audio

Todos los pilotos sueñan algún día con llegar a debutar en la Fórmula 1, la cúspide del automovilismo y la categoría donde cada uno de los miembros de la parrilla se han ganado su asiento por méritos deportivos, aunque en algunos casos ciertos nombres han recibido un apoyo financiero para conseguir ese hueco.

Quien no ha tenido grandes ayudas externas y se ha hecho con un volante para la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos es Alex Palou, que además de ser el campeón de la IndyCar de la temporada 2021, ya puede decir en alto que ha podido debutar en el Gran Circo gracias a McLaren.

El catalán recibió la noticia de que sustituiría a Daniel Ricciardo en las primeras prácticas unos días antes, justo después de que realizara su segundo test con el equipo de Woking en el Red Bull Ring con Patricio O'Ward, quien deberá esperar al Gran Premio de Abu Dhabi para sentarse en el coche de Lando Norris para cumplir con las exigencias y el reglamento de la FIA para este año en cuanto a los novatos y las sesiones de FP1.

Cuando el semáforo se puso en verde, Palou salió al trazado junto con los otros que se estrenaban en el Circuito de las Américas, Théo Pourchaire con el Alfa Romeo, Robert Shwartzman con el Ferrari y Logan Sargeant con el Williams. Desde el inicio se notaba que no quería cometer errores, pero el español marcó desde temprano el ritmo de los que debutaban, aunque no salía de la zona baja del pelotón.

Al término de la sesión, el ruso [con licencia israelí] del Cavallino Rampante lo superó, lo que le dejaba en la 17ª plaza final, un resultado más que bueno para alguien que nunca se había subido a un Fórmula 1 en una sesión oficial de gran premio.

Cuando se bajó del monoplaza, el barcelonés atendió a los medios, y en el instante en el que se le preguntó sobre si le gustaría verse más veces sobre un coche de esas características dijo: "Obviamente, a quién no".

"Para eso estamos aquí, pero la verdad es que el trabajo que teníamos que hacer era el para completar la FP1 con McLaren, y eso es lo que hemos hecho", explicó a los micrófonos de DAZN F1. "Ya hemos asomado la cabeza por aquí".

"Estoy muy feliz, era mi sueño pilotar un Fórmula 1 y estar en una sesión oficial", continuó el español que se estrenaba en el Gran Circo con la escudería de Woking. "Cuando iba tan rápido pensaba que se me iba a hacer muy largo, pero solo ha sido una hora".

"Ha sido impresionante, creo que hemos hecho mucho trabajo que el equipo necesitaba hacer desde el principio, pero se trataba más de mí y de hacer que me sintiera cómodo", expresó Alex Palou en un reducido encuentro con la prensa poco después de los Libres 1.

A pesar de acabar en la parte baja de la tabla, el de McLaren experimentó lo que es un monoplaza de esas características: "Es rápido, es una locura. Obviamente, tuve la suerte de probar antes el coche de 2021, así que eso ya me dio la sensación de un coche así".

"Pero aquí tienes el tráfico, no quieres obstaculizar a nadie más", reconoció. "Y tienes un monoplaza que no es tuyo, así que estaba tratando de cuidarlo, sin meterse en problemas con la gente que va a correr este fin de semana".

"Así que sí, esta pista, creo que es bastante impresionante para un coche de Fórmula 1, especialmente el sector uno, que es muy rápido, fue muy bonito para conducir", continuó. "Lo más difícil hoy fue la curva 11, antes de la recta de atrás. Creo que ha sido por el viento, teníamos demasiado, y era racheado".

"En algunas vueltas no había problemas, y en otras había mucho [viento] y se perdía la referencia de frenada, así que creo que la curva 11 fue la más complicada porque no sabías si iba a estar bien o no", indicó el español.

