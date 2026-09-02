Laguna Seca rebautizará el mítico 'Sacacorchos' en honor a Alex Zanardi

El trazado de Laguna Seca dedicará su mítica curva 'Sacacorchos' a Alex Zanardi, 30 años después del gran adelantamiento a Bryan Herta del que fue protagonista el piloto italiano cuando corría en Estados Unidos.

Era 8 de septiembre de 1996, y el entonces representante de Chip Ganassi Racing, al volante de su monoplaza #4 con motor Honda y decoración de Target, superó con una maniobra sorpresa a su rival, el padre de Colton Herta, para ganar la cita final de la CART, ganándose los honores de las crónicas con lo que todos pudieron conocer después como 'The Pass'.

Con motivo de la cita final de la IndyCar 2026, el trazado californiano rendirá homenaje al inolvidable Zanardi, fallecido el pasado 1 de mayo a los 59 años, y ya recordado durante el fin de semana de la IMSA con un letrero 'Ciao Alex' colocado justo en el punto que ahora será bautizado oficialmente como 'Zanardi Corkscrew', dando su nombre al mítico viraje.

"Conocí a Alex en su primer año en la IndyCar con CGR. Recordaremos para siempre su estilo de pilotaje audaz, su determinación y, quizá más que cualquier otra cosa, esa sonrisa contagiosa que lo hizo tan querido por toda la comunidad de los deportes de motor", comentó el expiloto Bruce Canepa.

La ceremonia de rebautizo de la curva se celebrará el viernes, con la presencia de muchos protagonistas de la máxima categoría estadounidense de monoplazas, como por ejemplo Chip Ganassi, Max Papis y Doug Boles, pero no será la única iniciativa del fin de semana.

Precisamente el equipo Ganassi ha decidido llevar una decoración conmemorativa para el coche #10 del recién coronado pentacampeón, Alex Palou, que tendrá una 'livery' amarilla y roja con rayos y relámpagos para recordar los del coche de Zanardi.

"Estoy realmente entusiasmado de volver a tener el símbolo del rayo en nuestro coche. Corremos en memoria de Alex Zanardi y en Laguna Seca, su circuito, con su curva. Y, por si fuera poco, se cumple el trigésimo aniversario del primer título de IndyCar conquistado por CGR y Honda", dijo el español. "Daremos el máximo por los aficionados, pero también por nosotros mismos. Y esperamos que sea una gran carrera para nuestro coche #10".

Greg Hewitt, CEO de DHL Express U.S., patrocinador principal del coche de Palou, añadió: "Nos sentimos honrados de celebrar el legado de Alex Zanardi, una verdadera leyenda del automovilismo cuya determinación, pasión y espíritu positivo encarnan los mismos valores que guían cada día a nuestros empleados".

"Laguna Seca tiene un significado especial, ya que celebramos 15 años en IndyCar y una temporada increíble con Alex Palou. Es una forma justa de honrar el legado de Zanardi y celebrar al mismo tiempo el espíritu ganador que hace que este momento sea tan especial para DHL y Chip Ganassi Racing".