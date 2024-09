Patricio O'Ward estará en la FP1 de México 2024 con McLaren F1

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar de dos pilotos nacionales en la jornada del viernes del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1, puesto que Sergio Pérez y Patricio O'Ward estarán presentes en la primera sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primero de ellos lo hará con su habitual Red Bull, mientras que el segundo lo hará con McLaren para cumplir con los requisitos de la FIA sobre novatos.

El piloto de 25 años es un habitual de la escudería de Woking, y ya estuvo en el muro de boxes en diversas ocasiones en la ronda mexicana, pero ahora tendrá la oportunidad de pilotar delante de sus seguidores en un día muy especial. Patricio O'Ward tiene experiencia en alguna práctica oficial del campeonato, puesto que rodó en la primera sesión de libres del Gran Premio de Abu Dhabi en 2022 y 2023, y en ambas fue 15º.

Su presencia en la jornada del viernes del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1 le permitirá probar uno de los monoplazas más rápidos de la temporada, en donde se espera que los de papaya estén en una batalla muy reñida por el título de constructores y, quizá, el de pilotos en caso de que logren mantener su buen estado de forma.

"Tengo noticias muy emocionantes para todos hoy. Estaré con McLaren en el Gran Premio de México, pero esta vez me subiré al coche para la primera práctica libre", dijo el mexicano que el equipo inglés publicó en las redes sociales. "No puedo esperar. Es un sueño hecho realidad para mí conducir un coche de Fórmula 1 frente al público de mi país, no puedo agradecer lo suficiente a Zak [Brown], a Andrea [Stella] y a todo el equipo por esta increíble oportunidad".

"El coche ha sido un cohete este año, así que intentare hacer mi parte y ayudarlos tanto como pueda para el resto del año", continuó. "Tengo la IndyCar en Nashville ahora, esa es la prioridad, pero no puedo esperar. De hecho estaré volando a Europa después para comenzar con mis deberes con la Fórmula 1, no puedo esperar!".

