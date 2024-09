Williams F1 quiere retener a Sainz hasta 2028

A principios de las vacaciones de verano, el equipo Williams anunció el fichaje de Carlos Sainz por varias temporadas, y aunque no especificaron la duración exacta del acuerdo, el director del conjunto de Grove, James Vowles, aseguró que su firma se prolongaba hasta la temporada 2028 de Fórmula 1, aunque ambos tenían la posibilidad de acabar antes con todo si no se cumplían las expectativas.

Eso es algo que quería el madrileño, con la mirada puesta a conocer el rendimiento de cada escudería con las nuevas reglas técnicas. Y finalmente pudo hacerlo por si se abre un hueco en otro equipo que le proponga un monoplaza más competitivo: "En realidad, todo lo que dije es que tenemos un acuerdo de cuatro años, y después del 2026, ambas partes pueden dejarlo".

"Nada más en cuanto a eso, no es realmente algo que habría hablado abiertamente, no hablo de su sueldo", continuó el británico a Sky Sports F1. "Lo que he hablado de ahí es que Carlos Sainz mismo ha dicho que estaba aquí para el 2025 y 2026, así es como lo ve. En realidad, estoy extendiéndolo más allá, y diciendo que espero que esté aquí para el 2025, 2026, 2027 y 2028, esa es la extensión del acuerdo que hemos firmado".

Además, James Vowles explicó cómo quiere hacer que el español tenga confianza en él y en la escudería: "Desde el principio le dije toda la verdad, todas las cosas, pero ahora eso está de vuelta en el 2023, así que he explicado lo que el 2024 va a parecer, cómo será el 2025, esas son las actualizaciones que tenemos, aquí están los problemas que tenemos".

"Y cuando lo haces en ese periodo de tiempo, que son nueve meses, no hay nada que puedas ocultar, todo va a llegar, y creo que lo que me ha dado cuenta es que le diré todo, lo bueno y lo malo que va con eso", dijo. "Mis promesas con él son todas las cosas que van a venir sobre el papel en el futuro. Algunas de ellas ya han sido públicas, algunas no, y creo que lo que me ha dado cuenta es que hay una buena oportunidad aquí".

"Es una que va a ser difícil, él lo sabe también, el 2025 va a ser un año complicado, pero el 2026 va a ser más interesante, aunque creo que esa transparencia ayudó a crear esa relación", concluyó el máximo responsable de Williams.

