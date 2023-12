El nuevo CEO de Audi se compromete 100% a entrar en la F1 en 2026

Después de algunos rumores que en los últimos meses pusieron en duda el compromiso de Audi con la Fórmula 1, los alemanes han confirmado que llegarán en 2026. El nuevo CEO de la marca, Gernot Döllner, así lo ha dicho en una reciente entrevista con Handelsblatt.

"Hay una decisión clara de la junta directiva y los consejos de supervisión de Audi y Volkswagen de que Audi entrará en la Fórmula 1 en 2026. El plan está en marcha", confirmó Döllner, el presidente del Consejo de Administración de Audi desde el 1 de septiembre.

Durante meses se había especulado con la posibilidad de que la marca de los cuatro aros se echara atrás y no entrara en la Fórmula 1 después de todo. Eso se debe a que la entrada fue impulsada en última instancia por el predecesor de Döllner, Markus Duesmann, con todo el consejo dividido sobre la decisión. Pero cuando se marchó a finales de junio, de repente surgieron preguntas.

Y al principio no pudieron responderse esas dudas debido a que Döllner estaba sujeto a la directriz del Grupo de que un nuevo CEO no debe hacer declaraciones públicas durante sus primeros 100 días en el cargo, por lo que las especulaciones sobre Audi no podían ser negadas oficialmente.

Sin embargo, lo más alarmante de esos rumores es que no fueron creados por medios de comunicación, sino por fuentes del entorno de Volkswagen y Audi que hicieron campaña para colocarse en contra de una entrada en la Fórmula 1, presumiblemente los mismos que ya estaba en contra de esa decisión en la época de Duesmann y que ahora veía la mejor oportunidad de intentar dar marcha atrás al aterrizaje de los alemanes en la máxima categoría del automovilismo.

Eso creó un vacío de información que, en última instancia, fue contraproducente para el proyecto de Fórmula 1 de Audi. Debido a los interrogantes sobre el proyecto, Andreas Seidl tuvo muchos problemas convencer a personal de alto nivel para que fichase por ellos. Algunos temían ir a un equipos que supuestamente iba a ser Audi y acabar en una escudería privada de Sauber con financiación mucho más limitada.

Más sobre Audi en la F1: Fórmula 1 Audi no aparecerá en la nueva identidad de Sauber hasta su llegada a F1

Esa obligación de guardar silencio de Döllner terminó el 9 de diciembre, es decir, el sábado pasado. Por lo tanto, los conocedores del sector ya le estaban esperando para que comentara el futuro del programa de Audi en la Fórmula 1 esta semana, después de que ya se filtraran informes positivos sobre las reuniones de la dirección de la marca de los cuatro aros.

No es ningún secreto que Audi no está logrando vender tantos coches como esperaba (sobre todo los eléctricos). Sin embargo, Döllner está planeando un cambio de estrategia que implica dirigirse al mercado norteamericano mucho más que antes. En otras palabras, el mercado en el que la Fórmula 1 está en auge desde hace varios cursos.

En el futuro se venderán "muchos más [coches] que ahora" en Estados Unidos, afirma Döllner como al hablar de uno de sus objetivos: "Actualmente vendemos allí unos 230.000 vehículos. En China, la cifra ronda los 700.000, y allí no tenemos grandes picos de crecimiento. Por eso queremos reforzar Norteamérica como nuestro tercer pilar junto a Europa y China", añadió.

El hecho de que Audi quiera seguir definiéndose con el lema 'Ventaja a través de la tecnología' también encaja con el programa de la Fórmula 1. Döllner afirmó: "Hemos debatido la imagen de marca muy intensamente en el Consejo de Dirección y hemos trabajado en ella. En el núcleo de la marca seguirá estando el lema 'Vorsprung durch Technik', pero en un sentido más amplio".

Quienes ya están implicados en el desarrollo del proyecto de Audi en la F1 se sentirán aliviados por la entrevista de Döllner. Cuestiones como la contratación de personal deberían ser mucho más fáciles ahora que ya no hay interrogantes sobre si Audi llegará realmente o no.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!