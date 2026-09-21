Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Pirelli completa el test de Austria con los neumáticos 2027 con "impresiones positivas" de los pilotos

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Red Bull Ring
Pirelli completa el test de Austria con los neumáticos 2027 con "impresiones positivas" de los pilotos

Sainz sentencia al Williams de 2026: "Incluso mis F1 de 2015 y 2016 eran mejores"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Sainz sentencia al Williams de 2026: "Incluso mis F1 de 2015 y 2016 eran mejores"

Por qué Leclerc no imitó el estilo de Hamilton pese a sus dificultades

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Por qué Leclerc no imitó el estilo de Hamilton pese a sus dificultades

Di Giannantonio: "¿Los problemas con los frenos de Márquez? No es nuevo en Ducati; podemos mejorar"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Di Giannantonio: "¿Los problemas con los frenos de Márquez? No es nuevo en Ducati; podemos mejorar"

Doriane Pin se marca un plazo para llegar a la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Doriane Pin se marca un plazo para llegar a la F1

Por qué los nuevos coches de F1 frenan uno de los puntos fuertes de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué los nuevos coches de F1 frenan uno de los puntos fuertes de Verstappen

¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Ducati pierde su trono en Austria y las miradas apuntan al neumático: "La moto no era la que conocemos"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Ducati pierde su trono en Austria y las miradas apuntan al neumático: "La moto no era la que conocemos"
Entrevista
Fórmula 1

Por qué los nuevos coches de F1 frenan uno de los puntos fuertes de Verstappen

Max Verstappen todavía espera su primera victoria de 2026. Según Marc Surer, el nuevo reglamento también tiene parte de culpa, ya que permite que las virtudes especiales de Verstappen salgan menos a relucir.

Christian Nimmervoll
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Es una estadística a la que cuesta acostumbrarse: Max Verstappen todavía no ha ganado ni un solo Gran Premio en 2026. Desde su llegada a Red Bull en 2016, no ha habido una temporada en la que el neerlandés haya terminado el año sin conseguir al menos una victoria.

¿Se romperá realmente esa racha? Marc Surer no lo cree: "Yo confío en Max, así que seguro que acabará ganando alguna carrera. Quizás algún día también llueva", afirma el expiloto de Fórmula 1 en una reciente entrevista en vídeo publicada en el canal de YouTube de Formel1.de.

Para Surer no hay ninguna duda de que Verstappen podrá aprovechar una oportunidad en cuanto Red Bull le proporcione el material adecuado: "Dale un coche medianamente competitivo y estará luchando delante, y sabrá aprovecharlo cuando tenga la oportunidad".

¿Ya no estamos viendo al Verstappen de siempre en 2026?

Lo que sí llama la atención es que los compañeros de equipo de Verstappen han estado en algunos momentos de 2026 más cerca de él de lo que era habitual en años anteriores. Por un lado, Surer considera "lógico" que un piloto que está en quinta o sexta posición quizá no vaya permanentemente "al límite absoluto" cuando sabe que, de todos modos, no está peleando por la victoria. En cuanto Verstappen vuelva a luchar por las tres primeras posiciones, asegura, volveremos a ver "al Max de siempre".

Sin embargo, Surer ofrece otra explicación, y tiene que ver precisamente con una de las habilidades con las que Verstappen era capaz de marcar diferencias en el pasado: "Ya no puede explotar tanto sus cualidades", sostiene. Con los coches de efecto suelo, Verstappen atacaba algunas curvas a una velocidad que hacía que incluso el propio Surer, viéndolo desde el circuito, pensara: "Es imposible que consiga hacer esa curva". Y Verstappen, aun así, la hacía.

Surer, sobre Verstappen: "Algo se pierde"

Con los coches de 2026, precisamente esa cualidad resulta más difícil de explotar. Según Surer, uno de los motivos es la gestión de energía de las nuevas unidades de potencia: "Ahora tiene que cargar esa maldita batería", afirma.

Eso provoca que Verstappen llegue en ocasiones a una curva con menos velocidad, en lugar de poder sacar partido a sus extraordinarias capacidades en la frenada y en la entrada en curva. "Creo que ahí se pierde algo en su caso", concluye Surer.

Surer también habla del denominado 'superclipping'. La gestión de energía necesaria impide que un piloto pueda llegar a una curva a máxima velocidad y frenar en el último instante. "Ahí es donde Max marca la diferencia", considera.

Eso no significa, según Surer, que Verstappen haya perdido esas cualidades. En circuitos rápidos y exigentes sigue quedando patente aquello que le distingue: "Creo que eso demuestra que Max sigue teniendo esa capacidad de hacer algo mejor, o de arriesgar más y aun así mantenerlo bajo control", explica.

Precisamente en ese tipo de trazados, Verstappen también puede volver a establecer una diferencia más clara respecto a sus compañeros de equipo.

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Mejores comentarios
Más de
Christian Nimmervoll

Revelan por qué se rompió el gran acuerdo entre Red Bull y Porsche para la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Revelan por qué se rompió el gran acuerdo entre Red Bull y Porsche para la F1

Las increíbles cuentas de Antonelli para ser campeón de F1 incluso con sus peores resultados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Las increíbles cuentas de Antonelli para ser campeón de F1 incluso con sus peores resultados

Quién durmió peor anoche tras Madring: Carlos Sainz

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Quién durmió peor anoche tras Madring: Carlos Sainz
Más de
Marc Surer

Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

Un expiloto de F1 explica por qué cree que la sanción a Alonso es justa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Un expiloto de F1 explica por qué cree que la sanción a Alonso es justa

Duras críticas para Valtteri Bottas por su pilotaje en tráfico

Fórmula 1
Fórmula 1
Duras críticas para Valtteri Bottas por su pilotaje en tráfico
Más de
Red Bull

Lawson admite que será "duro" volver a Racing Bulls tras empezar a entender el Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Lawson admite que será "duro" volver a Racing Bulls tras empezar a entender el Red Bull

Tsunoda se sincera sobre su peor año en F1: "No disfrutaba de mi vida"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Tsunoda se sincera sobre su peor año en F1: "No disfrutaba de mi vida"

Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?

Fórmula 1
Fórmula 1
Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?

Últimas noticias

Pirelli completa el test de Austria con los neumáticos 2027 con "impresiones positivas" de los pilotos

MotoGP
MGP MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Red Bull Ring
Pirelli completa el test de Austria con los neumáticos 2027 con "impresiones positivas" de los pilotos

Sainz sentencia al Williams de 2026: "Incluso mis F1 de 2015 y 2016 eran mejores"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Sainz sentencia al Williams de 2026: "Incluso mis F1 de 2015 y 2016 eran mejores"

Por qué Leclerc no imitó el estilo de Hamilton pese a sus dificultades

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Por qué Leclerc no imitó el estilo de Hamilton pese a sus dificultades

Di Giannantonio: "¿Los problemas con los frenos de Márquez? No es nuevo en Ducati; podemos mejorar"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
Di Giannantonio: "¿Los problemas con los frenos de Márquez? No es nuevo en Ducati; podemos mejorar"