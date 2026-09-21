Por qué los nuevos coches de F1 frenan uno de los puntos fuertes de Verstappen

Es una estadística a la que cuesta acostumbrarse: Max Verstappen todavía no ha ganado ni un solo Gran Premio en 2026. Desde su llegada a Red Bull en 2016, no ha habido una temporada en la que el neerlandés haya terminado el año sin conseguir al menos una victoria.

¿Se romperá realmente esa racha? Marc Surer no lo cree: "Yo confío en Max, así que seguro que acabará ganando alguna carrera. Quizás algún día también llueva", afirma el expiloto de Fórmula 1 en una reciente entrevista en vídeo publicada en el canal de YouTube de Formel1.de.

Para Surer no hay ninguna duda de que Verstappen podrá aprovechar una oportunidad en cuanto Red Bull le proporcione el material adecuado: "Dale un coche medianamente competitivo y estará luchando delante, y sabrá aprovecharlo cuando tenga la oportunidad".

¿Ya no estamos viendo al Verstappen de siempre en 2026?

Lo que sí llama la atención es que los compañeros de equipo de Verstappen han estado en algunos momentos de 2026 más cerca de él de lo que era habitual en años anteriores. Por un lado, Surer considera "lógico" que un piloto que está en quinta o sexta posición quizá no vaya permanentemente "al límite absoluto" cuando sabe que, de todos modos, no está peleando por la victoria. En cuanto Verstappen vuelva a luchar por las tres primeras posiciones, asegura, volveremos a ver "al Max de siempre".

Sin embargo, Surer ofrece otra explicación, y tiene que ver precisamente con una de las habilidades con las que Verstappen era capaz de marcar diferencias en el pasado: "Ya no puede explotar tanto sus cualidades", sostiene. Con los coches de efecto suelo, Verstappen atacaba algunas curvas a una velocidad que hacía que incluso el propio Surer, viéndolo desde el circuito, pensara: "Es imposible que consiga hacer esa curva". Y Verstappen, aun así, la hacía.

Surer, sobre Verstappen: "Algo se pierde"

Con los coches de 2026, precisamente esa cualidad resulta más difícil de explotar. Según Surer, uno de los motivos es la gestión de energía de las nuevas unidades de potencia: "Ahora tiene que cargar esa maldita batería", afirma.

Eso provoca que Verstappen llegue en ocasiones a una curva con menos velocidad, en lugar de poder sacar partido a sus extraordinarias capacidades en la frenada y en la entrada en curva. "Creo que ahí se pierde algo en su caso", concluye Surer.

Surer también habla del denominado 'superclipping'. La gestión de energía necesaria impide que un piloto pueda llegar a una curva a máxima velocidad y frenar en el último instante. "Ahí es donde Max marca la diferencia", considera.

Eso no significa, según Surer, que Verstappen haya perdido esas cualidades. En circuitos rápidos y exigentes sigue quedando patente aquello que le distingue: "Creo que eso demuestra que Max sigue teniendo esa capacidad de hacer algo mejor, o de arriesgar más y aun así mantenerlo bajo control", explica.

Precisamente en ese tipo de trazados, Verstappen también puede volver a establecer una diferencia más clara respecto a sus compañeros de equipo.