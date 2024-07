Norris ve a McLaren F1 "en una buena posición" en Silverstone

Lando Norris ha llegado a Silverstone, su carrera de casa, con el cuchillo entre los dientes después de abandonar a pocas vueltas del final en el GP de Austria 2024 debido a una colisión con Max Verstappen cuando ambos estaban luchando por la victoria.

Esas ganas de hacerlo bien se dejaron notar desde los entrenamientos libres del viernes, en los que el piloto de McLaren lideró tanto la FP1 como la FP2, en la que además los de Woking consiguieron un doblete, con Oscar Piastri en la segunda plaza.

Resumen y resultados de la FP2: Fórmula 1 Norris marca el ritmo con doblete de McLaren en la FP2 de Silverstone

Nada más bajar de su monoplaza, el piloto británico reconoció que había sido "un buen comienzo de fin de semana", a lo que añadió: "No ha sido el más limpio, porque no me sentí tan cómodo esta mañana. Pero durante las dos sesiones hemos hecho algunos cambios y ahora estamos en una ventaja de rendimiento mucho mejor, lo que es muy importante por aquí".

Conseguir un monoplaza que esté perfectamente equilibrado en Silverstone es muy complicado, pero por el momento Norris cree que los mecánicos de McLaren han hecho un gran trabajo, pero no se conforma y cree que pueden ser más rápidos todavía.

"Es difícil, pero estoy feliz. Creo que hemos hecho un buen progreso y que estamos en una muy buena posición. Y probablemente el Mercedes también, parece que son tan rápidos como nosotros. Como he dicho, creo que estamos en una buena posición, pero aún tenemos más ritmo por sacar", dijo.

De cara al domingo, donde la meteorología apunta cada vez más a la lluvia, Norris reconoció que prefería tener una carrera en condiciones de seco porque parece que tienen buen ritmo, pero lo único que pidió fue no tener las condiciones cambiantes que posiblemente le costaron la victoria en Canadá.

"Siempre disfruto de las condiciones [de lluvia]. Me gustaría que fuera o uno o el otro. Y en una carrera de casa, probablemente preferiría que fuera sin lluvia. Porque parece que estamos en una buena posición. Y no quiero alejarme demasiado de eso".

En cuanto a la pasión de los aficionados con sus pilotos locales, el del equipo de color papaya admitió que estaba notando su apoyo y que lo único que quiere es responderles con una gran actuación.

"Mucho, es especial. Los amo, es genial, es motivante y estoy muy agradecido. Yo intento hacer mi parte y devolver un poco de ese cariño a ellos. Y ha sido un buen inicio del fin de semana desde esa punto de vista. Así que intentemos mantenerlo", finalizó el piloto británico de McLaren en la Fórmula 1.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

